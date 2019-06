Trump mantiene la presión sobre México por el control de la frontera

Luego del acuerdo para que los mexicanos controlen con militares su frontera, la Casa Blanca recuerda que aplicará aranceles si no se consiguen resultados.

Donald Trump tiene que demostrar a sus electores que su política migratoria está dando resultados, algo que hasta el momento no ha conseguido. El ingreso de ilegales, muchos de los cuales son detenidos en la larga frontera con México, no se detiene y el tan mentado muro que debería impedir su paso no ha sido realizado. Por ello, la semana pasada amenazó con una escalada de aranceles a los productos que los Estados Unidos importan desde México, si el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no aplica medidas suficientes para detener los cientos de miles de migrantes que intentan llegar desde el sur.

Luego de una maratónica negociación, el Gobierno mexicano aseguró el envío de tropas tanto en la frontera con Estados Unidos como su frontera sur, desde donde llegan decenas de miles de centroamericanos que huyen de la violencia y la miseria en sus países. Las medidas satisfacen los requerimientos de la Casa Blanca, por lo que se anunció que se suspendía la aplicación de aranceles que deberían haberse aplicado desde ayer, fijando un primer 5% de incremento.

Las medidas adoptadas por el Ejecutivo deberán ser ratificadas por el Legislativo mexicano. Siguiendo el estilo inaugurado por su administración, Trump volvió a recordar que, en caso de no ser aprobadas las medidas de control, se recorrería a la aplicación de aranceles.