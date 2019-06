19 grandes marcas de la moda siguen explotando a los trabajadores

Las prendas que venden en las tiendas son producidas con salarios muy bajos que no permiten vivir dignamente.

Las grandes marcas de la moda producen, desde hace tiempo, en países del Tercer Mundo sus creaciones. Los consumidores pagarán caro una prenda, cientos de dólares en algunos casos, pero eso no asegura que los trabajadores que fabricaron esa pieza hayan recibido un salario adecuado. Un nuevo informe sobre los salarios que abonan las grandes marcas confirma que no consiguieron cumplir con el compromiso de un salario vivible.

Según el nuevo informe publicado por Clean Clothes Campaign, ninguna de las empresas consultadas pudo demostrar que los trabajadores de sus prendas en Asia, África, América Central o Europa Oriental reciben un sueldo suficiente para no caer en la pobreza. El estudio “Salarios a medida 2019: el estado de las retribuciones en la industria global de la vestimenta” analizó las respuestas de 20 grandes marcas sobre los progresos en la implementación de sueldos que sean suficientes para las necesidades básicas de los trabajadores. Si bien el 85% de las marcas se comprometió al respecto, no hubo resultados concretos. La autora del informe, Anna Bryther señala, además, que “la pobreza en la industria de la vestimenta ha empeorado… Los derechos humanos no pueden esperar y los trabajadores que realizan las prendas vendidas en nuestras tiendas deben ser pagados lo suficiente para vivir dignamente”.

De las 20 marcas encuestadas, 19 han recibido la nota más baja posible, no pudiendo demostrar que los trabajadores reciban un pago adecuado. La única excepción ha sido Gucci, que demostró pagar lo que corresponde en el sur y centro de Italia. “Es muy fuerte el modelo económico global que empuja hacia abajo los precios y pone en competición los países con salarios bajos. Es un hecho que los trabajadores que producen las prendas que compramos viven en la pobreza, mientras las grandes marcas se enriquecen gracias a su trabajo. Ha llegado la hora que las grandes marcas adopten medidas eficaces contra el sistema de explotación que han creado y del que sacan provecho”.

En Etiopía y Bangladesh se paga menos de un cuarto de un salario digno, al tiempo que en Rumania y otros países de Europa oriental la brecha es todavía mayor y llega a una sexta parte de lo necesario para vivir con dignidad y mantener una familia. A menudo, los trabajadores viven en barrios de emergencia, en chozas, mal alimentados y no pudiendo enviar sus hijos a las escuelas. Las marcas acusadas de no hacer lo suficiente son, entre otras, C&A, H&M, Zara, Primark, Nike, Adidas, Zalando. Para Débora Lucchetti, de la Campaña Ropa Limpia, “Si las empresas fueran de verdades comprometidas con un salario digno deberían elegir un parámetro de referencia creíble, informando a los proveedores y aumentando los precios que ellas pagan al adquirir la producción. Deberían comenzar en seguida con los 60 más grandes proveedores, exigiendo la publicidad de los sueldos que pagan. Es una cuestión que se puede afrontar. Basta con poner mano a la redistribución en la cadena de valor y pagar más a los trabajadores”.