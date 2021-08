Un‌ ‌12‌ ‌de‌ ‌agosto‌ ‌

Hechos ocurridos un día como hoy.

1821 – Por decreto del gobernador bonaerense, Martín Rodríguez se

funda la Universidad de Buenos Aires.

1827 – Muere William Blake, poeta, pintor y grabador inglés.

1851 – En Boston, Isaac Merrit Singer patenta la máquina de coser.

1877 – Thomas Alva Edison registra su patente más musical.

1896 – Nace en Buenos Aires el pintor y grabador Lino Enea Spilimbergo, artista plástico impar.

1908 – Se inicia la fabricación del Ford T en la planta de Detroit.

1911 – Nace Mario Moreno “Cantinflas”, popular actor mexicano.

1924 – Llega al mundo Jorge Vidal, lo hace cantando un gotan.

1949 – Nace en Glasgow, Escocia, el guitarrista Mark Knopfler, fundador de Dire Straits, banda que superó los 100 millones de discos vendidos. Un vero sultán del ritmo – Mark Knopfler – Sultans Of Swing (An Evening With Mark Knopfler, 2009)

1954 – Nace en Kansas Pat Metheny.

A los 12, se volcó a las cuerdas. A los 15 participaba de consumadas bandas jazzeras. A los 21 años irrumpió en la escena internacional. Vendrían luego 3 años junto al vibrafonista Gary Burton. Por ese entonces, el estilo de Pat, rebautizaría el sonido de la guitarra en el jazz. Metheny no es encasillable, porque se adapta al jazz, al swing y al blues entre otros.

Su primer vinilo, palabra antigua y adorable, fue Bright Size Life (1975).

Su versatilidad es “marca registrada”, esto le permitió actuar junto a artistas como Steve Reich, Ornette Coleman, Herbie Hancock, Jim Hall, Milton Nascimento, David Bowie, Gregoire Maret o Pedro Aznar. El corpus de su obra va desde composiciones para guitarra, pequeños conjuntos, instrumentos eléctricos, grandes orquestas, y piezas de ballet. Abarcando géneros que parten del jazz, rumbeando pal rock o hacia la música clásica.

Cosechó 20 premios Grammy en 12 categorías diferentes, incluyendo Mejor Artista Rock Instrumental, Best Contemporary Jazz Grabación, Mejor Jazz Instrumental Solo, Mejor Composición Instrumental.

El Pat Metheny Group ganó un récord de siete premios Grammy consecutivos por siete álbumes consecutivos. Metheny ha pasado la mayor parte de su vida “girando”, con un promedio entre 120 a 240 espectáculos al año desde 1974.

Gran parte de su obra, puede disfrutarse en su radio, sintonizable urbe et orbi: http://www.patmetheny.com/pmradio/

Sugerimos disfrutar de su canal de YouTube – Pat Metheny – It Starts When We Disappear (Official Audio)

1956 – Nace Osvaldo Laport, actor uruguayo.

1964 – Muere Ian Fleming, novelista británico, creador de James Bond.

1970 – Se funda el Paris Saint-Germain Football Club, PSG, club de fútbol con sede en París, Francia. Fue el resultado de la fusión del Paris Football Club y el Stade Saint-Germain. Tiene equipos de handball, deportes electrónicos, además de una sección femenina de fútbol y dos filiales (masculina y femenina), para la formación de jóvenes talentos.

Para recuperar el trono de la liga francesa y lograr el éxito en el plano internacional, el PSG sumó a cuatro futbolistas que llegaron como agentes libres: Lio Messi, el arquero Gianluigi Donnarumma, flamante campeón de la Eurocopa con el seleccionado italiano; el defensor Sergio Ramos,​ quien no renovó su contrato con el Real Madrid; y el centrocampista Georginio Wijnaldum proveniente del Liverpool.

1981 – IBM introduce su primera PC con sistema operativo MS-DOS.

1991 – Metallica lanza su quinto disco de estudio, y el más vendido de la banda estadounidense de heavy metal. Sólo en los EE.UU., superó los 16 millones de placas.

2000 – El submarino ruso K-141 “Kursk” que navega por el gélido Mar de Barents, se convierte en una trampa mortal para toda su tripulación al producirse dos explosiones en su interior, que en los primeros minutos de la catástrofe se cobra la vida de la mayor parte de los 118 miembros de la dotación. Las primeras investigaciones indicarán que algunos supervivientes lograron refugiarse en la parte trasera del sumegible 4 horas después del accidente. Escritos dejados por ellos demostrarán que al menos 16 tripulantes llegaron a las partes estancas, pero a medida que el agua penetró, se declaró un incendio en el interior que los mató por asfixia.

2005 – Estados Unidos lanza la sonda Mars Reconnaissance Orbiter hacia Marte.

2011 – Muere Francisco Solano López, historietista argentino.

Día Internacional de la Juventud, de la Reconquista de Buenos Aires y del Trabajador de Televisión.