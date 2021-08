Homenaje a la Pachamama

El 1º de agosto, día de la Pachamama, es un día especial para la religión más antigua de la América ancestral, basada en el reconocimiento a la GRAN MADRE de cuya esencia estamos hechos y es quien nos alimenta y ampara, nos provee del aire y de los bienes que por ella debemos cuidar, por ello es nuestro deber rendir culto y transferir ese compromiso y amor a nuestra descendencia.

Es por ello que en la soleada mañana del 1° de agosto de 2021, organizado por el Centro Aurora de un Mundo Nuevo, la Municipalidad de Santa María y la Comunidad Cultural Yokavil, nos reunimos en un acto y ceremonias a la Pachamama en el monumento ubicado en el acceso norte de nuestra Ciudad.

Acompañados por el sonido de la caja coplera de Doña Maria Arjona y mientras se repartía el tradicional té de ruda, el Arq. Luis Enrique Maturano (TITAKIN) y el Sr. Héctor Reinoso fueron los encargados de destapar el ofrendario haciéndose la “lectura de la Piedra” y las predicciones para el nuevo Ciclo.

Con la Conducción de Jackelina Galíndez, alumna de la Institución educativa, se inició la ceremonia donde estuvieron presentes el Director de Educación de la Municipalidad de Santa María, Prof. Fernando Parra, el Secretario de Turismo Adm de Empresas Sr. Claudio Velarde, la Sra. Concejal Soledad Condori, El Jefe del Complejo de Comunicaciones Sr. Norberto Ochoa y representantes de la Policía Departamental, quienes junto a las Autoridades del Centro Aurora, alumnos, ex alumnos y público en general, participaron también de la ceremonia de las ofrendas a la Madre Tierra para potenciar su fertilidad.

En dicha ocasión se ofrendaron también sentidas palabras a la Madre Tierra, desde las glosas que invitaban a reflexionar y suplicar su intervención para superar la pandemia que nos azota, y en las palabras de ocasión compartidas por la Lic. Indamira Adanto de Rueda, integrante del equipo de Conducción del Centro Aurora , quien se refirió con estas expresiones:

“¡¡¡Que Misterio insondable Pachamama!!! ¿Cuál es el significado de la palabra Pachamama? ¿Quién es ella para nosotros?

El significado más común de Pachamama es “Madre Tierra”. “Pacha” para los pueblos quechua y aymara equivale a tierra, universo, mundo o cosmos, tiempo y espacio. Madre que origina, que concibe la vida (“Paqarina”).

Pachamama, “Madre Tierra” o del “Cosmos”, es el todo en su conjunto. El todo en estas tradiciones es más que la suma de las partes. Lo que afecta a las partes afecta al todo y viceversa.

Pachamama según la cosmovisión andina está presente en todo y en todas partes (espacio/tiempo), de allí que su visión es holística, porque en el mundo-hombre lo que incide en uno de sus elementos, afecta necesariamente al resto. Como los órganos son indispensables en el organismo vivo, el organismo está presente en cada uno de los órganos.

Se trata de un mundo comunitario y solidario en el que no cabe exclusión alguna. Cada quién (ya sea un hombre, un árbol, una piedra) es tan importante como cualquier otro. El holismo de la pachamama es propio de un mundo colectivista, afectado de un sentimiento de pertenencia: uno sabe siempre que es miembro de una comunidad con cuya pertenencia se siente íntimamente comprometido. Esta comunidad vive en nosotros (“Ayllu”). Es así como se vive la experiencia de unidad de la vida propia con la vida toda, del mundo andino.

Dada la importancia de esta celebración, quisiera que compartamos en este día el sentir del Papa Francisco, que en su carta apostólica Laudato si’ interpreta la crisis medioambiental y ecológica, como el “grito de la creación” que pide soluciones a situaciones como la contaminación, la cuestión del agua, la pérdida de biodiversidad y el deterioro de la calidad de la vida humana entre otros.

Para afrontar estas problemáticas, el Papa allí nos habla sobre la luz que ofrece la fe, la sabiduría de los relatos bíblicos, el misterio del universo y la mirada de Jesús.

Nos advierte que la gran crisis medioambiental es fruto del accionar humano y nos propone Una ecología integral como un nuevo paradigma de justicia. Pues no hay dos crisis separadas (ambiental y social) sino una sola. Los problemas deben abordarse de manera integral, lo que implica un trabajo colectivo de amor y solidaridad.







Entonces en este día, escuchemos la voz de nuestros ancestros, abuelos, bis abuelos, tatarabuelos la voz del Papa Francisco que nos dicen unámonos todos los hombres del planeta sin distinción de credos, culturas, etnias y cuidemos a nuestra Madre Tierra como verdaderos hermanos y seamos custodios de toda vida que habita en ella.

Este cambio de mentalidad, este tomar conciencia y actuar en consecuencia nos dará la posibilidad también de superar esta gran crisis sanitaria que provocó un virus, el corona virus, porque el hombre, los hombres y mujeres de esta tierra estamos desalineados.

¿Y qué es estar desalineados? Es estar fuera del amor a la Madre y entre nosotros.

La Sra. Mirtha Maturano de Barrionuevo también compartió uno de sus poemas referidos a la Homenajeada Madre Tierra, mientras se obsequiaba al publico el “hilo zurdo”. Para sentir su protección, el hilo zurdo o hilo Lloque es torcido desde la izquierda con hilo negro y blanco, seleccionado para la ocasión y hervido en una mezcla de alcohol, ajo, romero, ruda y las cascaras de siete colores extruidas del cerro.

En la parte final el Arq. Maturano ( Titakin ) compartió con profunda emoción LA PARÁBOLA DE LA SEMILLA, de su autoría.

El cóndor a determinada edad recibe el mensaje de su madre cósmica Pachamama que dice: “Las plumas de tus alas ya no sostienen tu vuelo, por lo que tienes que optar, o te quedas con ella o inicias el proceso de renacer que es el “KAUSARY”

Si optas por el KAUSARY, debes cumplir, es tu responsabilidad, entonces debes convocar a tu entorno íntimo, quienes te acompañarán a un rincón de la montaña, que es donde realizarán este proceso”.

Ellos no intervienen, acompañan al protagonista en el inicio de este proceso, arrancándose sus viejas plumas y debe también arrancar los canutos viejos, ya encarnados y duros, acción muy dolorosa y sangrante, ahí es cuando su entorno intimo no participa.

Allí es cuando queda desnudo y sangrante, expuesto al frío, al viento y a las alimañas.

No se queja, no se lamenta, es su decisión, llegando a situaciones de enorme dolor y angustia, pero no disiente.

Llegan estados extremos y es entonces cuando vuelve al cosmos, recibe el clon de su madre y la energía creciente del Tata Inti que también es una wawa, porque acaba de nacer.

Cuando vuelve trae serenidad y fortaleza y al comprobar que una suave pelusa cubre su cuerpo es un renacer y se convierte en pichón y su entorno íntimo debe atenderlo, dándole de comer y celebra jubilosamente el renacer que es el Kawsary.

Incipientes plumas comienzan a aparecer, es el momento en que se convoca a su comunidad para celebrar el renacer.

Lo acompañan a la cumbre de la montaña, en donde el cóndor renacido ejercita sus plumas, en conjunción con el viento y el espacio hasta que el mensaje de volar llega e inicia jubilosamente su vuelo, es otro vuelo, es el de la transformación.

A partir de ese instante, comienza la autoconstrucción de la semilla que es la misión que trajimos cuando vinimos a este mundo: ser semilla

¡No todos eligen este proceso!

Esto es lo que a mi me sucedió y debo compartir con mi comunidad, para celebrar este regocijo.

¡KAUSARY! ¡KAUSARY¡ ¡KAUSARY¡

¡RENACER¡ ¡RENACER¡ ¡RENACER¡

PARA SER SEMILLA….

Concluyendo también con un pedido de ¡CUIDAR Y VALORAR EL MONUMENTO A PACHAMAMA, ÚNICO EN EL MUNDO!, para luego obsequiar a los presentes una tarjeta impresa con el contenido de su significado.

Una vez más Autoridades y la comunidad de Nuestro Pueblo en común unión pudieron expresar ¡PACHAMAMA KUSILLA KUSILLA!

Profesora María Victoria Acosta

C.P.F.T.A “Aurora de Un Mundo Nuevo”