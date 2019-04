Trump vetó el retiro del conflicto en Yemen votado por el Congreso

El Senado, de mayoría republicana, había dado luz verde a la resolución votada por la Cámara Baja por la mayoría demócrata, con el apoyo de 16 republicanos.

Los problemas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el Congreso son cada vez más evidentes. El último enfrentamiento se ha verificado sobre el tema del conflicto en Yemen, donde hay una fuerza de combate desplegada en apoyo a la coalición liderada por Arabia Saudita contra los rebeldes huti, una minoría de tradición islámica chiita, apoyada por Irán. El conflicto en cuatro años se ha cobrado unas 10.000 vidas en gran parte civiles, y hay denuncias de violaciones a los derechos humanos, además de ataques contra objetivos habitados por los pobladores. Sin embargo, la Casa Blanca ha minimizado tales graves episodios en atención a su opción estratégica de alianza con la monarquía de Arabia Saudita. Tal alianza, implica una política decididamente hostil hacia Irán, que Trump – en un cínico ejercicio de manipulación de la verdad – ha transformado en el mayor impulsor internacional del terrorismo, cuando ningún servicio de inteligencia ignora que tal responsabilidad le cabe precisamente a los sauditas y a sus aliados en el Golfo Pérsico.

Estos argumentos no son ignorados por los congresistas, aunque no pueden hacerlo explícitos por un mínimo deber de lealtad con su Gobierno. Sin embargo, por esa razón, primero la Cámara Baja, controlada por la mayoría del opositor Partido Demócrata, pero con el auxilio de 16 congresistas republicanos, del partido de Trump, ha votado una resolución que dispone el retiro de la misión militar en Yemen. Lo asombroso es que también el Senado, controlado por el Partido Republicano, había dado por mayoría luz verde a la resolución votada a comienzos de abril. Sin embargo, como no fue aprobada con los dos tercios de los votos, el presidente pudo oponer su veto y mantenerse en la política de apoyo militar a los sauditas en Yemen.

Meses atrás, el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, ocurrida en un consulado de Arabia Saudita en Estambul, provocó la indignación en el Congreso. Luego de negar responsabilidades, el gobierno saudita terminó admitiendo que se trató de un “error”, lo que indignó todavía más a la opinión pública que pudo informarse del hecho: el cuerpo del periodista, que escribía también para medios de Estados Unidos, fue desaparecido, un equipo de inteligencia había viajado expresamente para eliminar el incómodo crítico del régimen saudita, quien fue estrangulado. Calificar de error un asesinato cometido en un país extranjero por agentes de los servicios secretos, de hecho, insultaría la inteligencia de cualquiera.

El Congreso también se ha “rebelado” en el caso del muro en la frontera con México. También en ese caso Trump tuvo que recorrer al veto ya que el Legislativo no le aceptó el estado de emergencia nacional para conseguir correr partidas del presupuesto para conseguir los fondos necesarios para realizar la barrera fronteriza.

El dato es indicativo de una opinión general que cada vez más cree en las razones del mandatario, a menudo fruto de iniciativas personales, con base en información parcial o en sus propios erróneos convencimientos, como en el caso de la porfía con la que niega el cambio climático.