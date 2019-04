Caso Odebrecht: murió el ex presidente de Perú Alán García

Se disparó en el momento en que fueron a detenerlo y allanar su domicilio.

La arista peruana del caso Odebrecht-Lava Jato ha tenido un vuelco imprevisto. El ex presidente de Perú Alán García se disparó en la cabeza cuando estaba siendo arrestado por la policía en el marco de la causa contra él por sobornos aceptados durante su gestión. Las fuerzas de seguridad habían concurrido a su domicilio para un allanamiento, pero luego de comunicarse con sus abogados, el ex mandatario tomó esa drástica decisión, falleciendo después de algunas horas.

García fue presidente entre 2006 y 2011. Al final de su gestión fue acusado de prácticas ilegales, por lo que se asiló en Colombia hasta que prescribiera la acusación. En febrero intentó igualmente evitar la acusación asilándose en la sede diplomática de Uruguay en Perú. Sin embargo, el Gobierno uruguayo le negó el asilo.

Otros tres es presidentes peruanos han sido acusados de sobornos recibidos por la constructora brasileña Odebrecht, vinculada al caso Lava Jato. Alejandro Toledo es prófugo de la justicia en el exterior. Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Herrera también son acusados del mismo delito, y recientemente ha sido detenido el ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski. También la legisladora Keiko Fujimori está bajo arresto por financiación ilegal de su campaña, como así dos ex alcaldes de Lima, dos ex presidentes regionales, un ex vice ministro, y varios presidentes de organismos públicos.