Sólo Dios sabe

Brian Wilson, líder de los Beach Boys, conjunto norteamericano de los 60’, escribió “God only knows” junto a Tony Asher, un publicista con el que Wilson hizo muchas canciones para el glorioso álbum Pet Sounds. Esta canción refleja el interés de Wilson por cuestiones trascendentes. Su grabación comenzó el jueves 10 de marzo de 1966. El tema fue un punto de inflexión en el estilo de los Beach Boys, que solían abordar letras más efectistas y simples.

God only knows, fue el tema central del genial L(ong )P(lay) Pet Sounds, un vinilo esencial en el desarrollo de la música pop(ular), que permitió la evolución de la música hacia nuevos horizontes: este disco es considerado como el primer álbum conceptual. Tiene elaborados arreglos orquestales, con hermosas armonías vocales.

Para tener una (somera) idea del trabajo, God only knows se grabó no en uno, sino en 32 días. Claro, fue un disco con infinidad de arreglos vocales e instrumentales, y se convirtió en la obsesión de Brian Wilson, quien estuvo jugando en toda la cancha, atento a todos los detalles. Un trabajo que dio abundantes y dulces frutos. El líder de la banda había quedado anonadado con el disco Rubber Soul de Los Beatles, publicado a fines de 1965. La calidad de aquel registro beatles, le dio el impulso necesario para encarar la titánica tarea de un nuevo disco de los Beach Boys, creativo al 100%, que superase el excelente nivel de Rubber Soul. Brian estaba tan convencido, que decidió bajarse de las giras que Los Beach Boys tenían previstas a Hawaii y Japón, para concentrarse (más aún) en el nuevo disco, inaugurando así la tendencia de discos de estudio.

Wilson explicó en 2011: “Tony Asher y yo tratamos de escribir espiritual, algo que brotase del interior. Tiene una melodía similar a la canción ‘The Sound Of Music’.

Prosigue en su descripción: “’Escucho el sonido de la música…-, mientras entona parte de la letra de ‘God Only Knows‘ – ‘Puede que no siempre te ame…’, ambos temas eran parecidos entre sí. Tony tuvo la idea del título. Yo tenía algunos reparos, porque temía que las emisoras radiales no fueran a pasarla, debido a la inclusión de Dios en el título de la canción ..”

La canción, considerada un clásico de los Beach Boys, solo alcanzó un tímido Top 40 en Estados Unidos, luego de su lanzamiento el lunes 18 de julio de 1966. Eso se debe a que se lanzó como cara B, en parte por temor a que las radios se negaran a pasar una canción con la palabra “Dios” en el título.

En las notas del reeditado long play “Pet Sounds”, del cual formó parte, el ideólogo del título, el publicista y especialista en jingles Tony Asher explicó: “Realmente pensé que iba a ser todo lo que era y, sin embargo, nos estábamos arriesgando mucho. En primer lugar, la letra comienza diciendo: ‘ Puede que no siempre te ame’, una forma poco convencional para comenzar una canción de amor’!

Carl Wilson manejó la voz principal en esta pista. No mucho después del lanzamiento de la canción, dijo: “En la actualidad, nuestras influencias son de naturaleza religiosa. No una religión específica, sino una idea basada en la Conciencia Universal. El concepto de difundir la buena voluntad, los buenos pensamientos y la felicidad no es nada nuevo. Es una idea que los maestros religiosos y los filósofos han ido transmitiendo durante siglos, pero también es nuestra esperanza. El concepto espiritual de felicidad y hacer el bien a los demás es extremadamente importante en la lírica de nuestras canciones, y el elemento religioso de algunas de ellas. La mejor música de iglesia también está contenida en parte de nuestro nuevo trabajo”.

“Here, There And Everywhere ” de los Beatles se inspiró en esta canción. John Lennon y Paul McCartney escucharon Pet Sounds en una fiesta y regresaron a la casa de Lennon para escribirlo. Paul McCartney califica a”God Only Knows” como la mejor canción del mundo.

El vibrafonista Tom Collier, une ambos temas y huelgan las palabras, la evidencia del influjo es casi un hecho.

El corno francés, un clásico sonido del tema, fue interpretado por Alan Robinson, quien apareció en los créditos de discos como The Sound of Music y The Ten Commandments . Recibió la llamada para la sesión porque podía tocar sin música escrita. Así lo recuerda Robinson: “Recuerdo la sesión. La razón por la que estaba allí, es que era uno de los pocos sesionistas que podía tocar sin música escrita. Siempre me gustó el estilo de sesiones de grabación desestructuradas. Brian se me acercó y me cantó el fragmento. [Alan demuestra tarareándola]. Parece que se le ocurrió en el acto; todo lo que se le pasó por la cabeza fue genial. Absolutamente una línea maravillosa, y la toqué. Luego, sugirió que la tocara glissando. De lo contrario, yo podría haber hecho una nota limpia. Podes hacer un barrido en el corno y obtener todas las notas armónicas en el medio, tal vez ocho o nueve tonos entre las cinco notas. Ojalá hubiera algo más de mí en eso“.

Brian Wilson solía presentarla como “la primera canción en el mundo que tiene a Dios en el título”. Dios es común en himnos y estándares (” God Bless America “, ” Nearer, My God, to Thee “), pero era ciertamente extraño en el género pop, aunque había precedente: en 1961, Johnny Burnette lo hizo con “God, Country And My Baby”.

Brian Wilson craneó cantar la voz principal, pero reparó que su hermano Carl tenía un vibrato mas adecuado para el tempo de “Solo Dios sabe”. “Estaba buscando una ternura y una dulzura que sabía que Carl tenía dentro de sí, y lo reflejaba en su voz”, dijo Brian.

God only knows se usó para el cierre del genial film Love Actually (2003), también Boogie Nights y Saved. En TV, fue el tema principal de las tres primeras temporadas de la serie de televisión de HBO Big Love.

Consultado sobre cuánto tiempo le llevó componer el tema, Brian Wilson respondió: “lo hicimos en menos de 45 minutos”. Evidentemente llevaba un tiempo interesante de procesar algunos conceptos en su cabeza, que llevaban meses varios de cocción lenta y discontinua. Pero la punta del iceberg, lo visible, emergió en esos tres cuartos de hora.

Brian Wilson junto a George Martin, el arreglador de los de Liverpool, también conocido como el “Quinto Beatle”

Un regalo para la humanidad. Algo ideal para cantar a coro en tiempos de cierta incertidumbre: primero el coronavirus, para luego convivir junto al virus de la guerra: Solo Dios sabe …











Tal vez no sea eterno

este inmenso amor que te tengo

Pregúntale a las estrellas

Qué sería de mí sin ellas?

Sólo Dios sabe nuestros

destinos…

Si alguna vez te fueras

aún habría primavera

La vida continuaría

pero ya sin poesía

Dios es quien cruza nuestros

caminos…

Si alguna vez te fueras

aún habría primavera

El mundo no muestra nada

a unos ojos sin mirada

Sólo Dios sabe nuestros

destinos…

