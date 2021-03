El jueves 10 de marzo de 1966, Los Beach Boys grababan God only knows (Solo Dios sabe), tema central del álbum Pet Sounds. Vinilo esencial en el desarrollo de la música pop, que permitió la evolución de la música otros horizontes. El disco es considerado como el primer álbum conceptual. Tiene elaborados arreglos orquestales, con hermosas armonías vocales.

El líder de la banda Brian Wilson había quedado anonadado con el disco Rubber Soul de Los Beatles. Aquello lo motivó a encarar la titánica tarea de un nuevo disco de los Beach Boys, creativo al 100%. Estaba convencido de la oportunidad y de la necesidad. Por eso decidió bajarse de las giras que el conjunto tenía previstas a Hawaii y Japón, para concentrarse (más aún) en el nuevo disco. Inaugurando así la tendencia de discos de estudio, más que los recitales que terminaban por agotar y quemar las energías de ciertos artistas.

Contrató a Tony Asher, un afamado compositor de jingles publicitarios para que los ayudara con las letras. Así surgió God only knows, primera canción que se animó a mencionar a Dios, ¡no solo en su letra, sino en su título!

Tal vez no sea eterno

este inmenso amor que te tengo

Pregúntale a las estrellas

Qué sería de mí sin ellas?

Sólo Dios sabe nuestros

destinos…

Si alguna vez te fueras

aún habría primavera

La vida continuaría

pero ya sin poesía

Dios es quien cruza nuestros

caminos…

Si alguna vez te fueras

aún habría primavera

El mundo no muestra nada

a unos ojos sin mirada

Sólo Dios sabe nuestros

destinos…

Indagando en bibliotecas, dimos con este registro que nos muestra el detrás de escena, que evidencia todo un trabajo coordinado, sumado a la original y oportuna incorporación de instrumentos como el clavicordio o el corno francés.

Tres testimonios tres

Brian Wilson recuerda en su autobiografía “Wouldn’t It Be Nice: My Own Story”, que la melodía de la canción surgió inspirándose en cierta melodía que había escuchado de Bach”.

Tony Asher declaró: “Esta es la única (canción del disco) que yo pensé que sería un éxito, porque es tan increíblemente bella… Me preocupaba que quizás la letra no estuviera al mismo nivel que la música. ¿Cuántas canciones de amor comienzan con una frase: ‘¿Quizás no siempre te ame?’ Me gusta ese giro inesperado, y luché para comenzar la canción de esa manera. Probablemente me estaba diciendo a mí mismo: «Dios, espero estar en lo cierto», pero uno nunca está lo suficientemente seguro. Imaginaba que funcionaría, porque la segunda parte, que es el significado real de la canción dice: «Te amaré hasta que el sol se apague», es decir, «Te amaré por siempre». Supongo que al final “God only knows” es la canción más recordada y las más querida por el público”. Asher es un publicista nato. No afirma las cosas porque sí

Pruebas al canto: Paul McCartney declaró que “God Only Knows” es una de sus canciones favoritas: “Es una muy, muy buena canción… Es una de mis favoritas, me preguntaron por mi lista de 10 canciones. No dudé, así que puse este tema en el top de mis preferencias. Es muy profunda, muy emocional”. Es de las pocas canciones que conduce al beatle hasta las lágrimas cada vez que la escucha, quien agrega: “No deja de ser una canción de amor, pero es muy brillante. Se muestra el genio de Brian, de hecho, cuando la toque con él durante la prueba de sonido me quebré. Era demasiado para estar allí cantando esta canción”.​

La influencia de Pet Sounds fue enorme y, según Paul, sirvió como fuente de inspiración para el siguiente disco beatle: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Un final de película

Richard Curtis (Cuatro bodas y un funeral, Notting Hill, About time, y el inolvidable Mr. Bean), en su debut como director de cine, tuvo el acierto de elegir “God only knows”, como tema para cerrar su ópera prima Love Actually (Realmente amor), retratando infinidad de encuentros en el sector de arribos de un aeropuerto cualquiera. Sólo Dios sabe nuestros destinos.

Fuentes: https://es.wikipedia.org/wiki/God_Only_Knows

http://albumlinernotes.com/Tony_Asher_Interview.html