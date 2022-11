Se viene la Feria del Libro Antiguo

Se trata de su 15° edición en Buenos Aires, organizada por la Asociación de Libreros Anticuarios de Argentina (ALADA), se realizará este año entre el 16 y el 20 de noviembre en el palacio La Prensa, Casa de la Cultura, Rivadavia 564, con entrada gratuita.

El día de la apertura, miércoles 16 a las 17:30h, en el bello Salón Dorado del Palacio La Prensa (Casa de la Cultura), con entrada por Rivadavia 564, seis prestigiosos invitados se reunirán en una Mesa Redonda en torno al tema “El mundo del libro y su circulación histórica”: Juan José Sebreli (sociólogo, crítico, filósofo, Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires), Horacio Tarcus (historiador, investigador, ex Subdirector de la Biblioteca Nacional, creador del CeDInCI -Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas), Laura Malosetti Costa (Investigadora y ensayista, académica de número de la Academia Nacional de Bellas Artes), Roberto Amigo (historiador del Arte, investigador docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. autor de numerosos libros y ensayos sobre arte sudamericano de los siglos XIX y XX), Marcelo Gioffré (escritor, ensayista, jurista y periodista) y Martín Borrelli (bibliófilo, abogado e investigador), en una cita que promete experiencias, anécdotas y datos sorprendentes. Como moderador actuará Roberto Vega, presidente de la entidad organizadora.



El Salón Dorado cuenta con capacidad para doscientos espectadores. La inscripción gratuita se realiza en LINK.



Concluida la Mesa, se inaugurará la Feria en el Subsuelo del Palacio, con 19 libreros expositores, una muestra-homenaje al 150° aniversario de la publicación de “El Gaucho Martín Fierro” y la presencia del Archivo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, con exhibición de piezas destacadas de su acervo. Con un ágape se dará inicio a esta nueva edición de la Feria del Libro Antiguo en su 15ª edición. Habrá visitas guiadas para recorrer, además de los stands de los expositores, el histórico edificio de La Prensa que los alberga.



Roberto Vega, Presidente de ALADA, la entidad organizadora, afirma: “La afición por los libros existe desde que existen los libros. Acceder a la información que contienen, deleitarse con sus cualidades literarias, con su diseño, impresión e ilustraciones, encuadernaciones, protegerlos ante el paso del tiempo y de su uso, forman una unidad indisoluble que define a sus amantes. En cada Feria ese afectus se incentiva ante la posibilidad de hallar títulos, autores, ediciones y ejemplares especiales, y de compartir esas emociones entre pares, ya sean bibliófilos, ávidos lectores, investigadores o libreros anticuarios. Esperamos sea un encuentro auspicioso, como viene siendo hace dieciocho años”.



Este año, participan de la Feria los siguientes expositores:



Aizenman, librería anticuaria; Alberto Casares, Alberto Magnasco, Antiqvaria Duran, Aquilanti, El juguete ilustrado, Helena de Buenos Aires, Hilario. Artes Letras Oficios; La librería de Avila, Librería El escondite, Librería La Teatral, Los siete pilares, Luis Figueroa, Martín Casares, libros y arte; Obras en papel, Poema 20, librería anticuaria; Rayo rojo, The Antique Bookshop, The Book Cellar & Henschel, Exposición Martín Fierro, Exposición Archivo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.



Libros venerables de los siglos XVI al XX, grabados, mapas, fotografías, libros de artista y afiches antiguos que vencieron el paso implacable del tiempo se darán cita en esta edición en la que, como nunca, el libro antiguo se convierte en un refugio.

