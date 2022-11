Con la consigna #NiUnPibeMenosPorLaDroga, el viernes último, en la Casa Histórica de Tucumán, representantes de los tres poderes del estado provincial, funcionarios y legisladores de varias provincias argentinas, referentes de los dispositivos que trabajan en adicciones en la provincia, y hombres y mujeres de buena voluntad firmaron el Acta “Compromiso por la independencia de la esclavitud de las drogas”, respondiendo a una convocatoria de la Familia Grande Hogar de Cristo, Cáritas Argentina y la Unión de Clubes Parroquiales.

El padre Di Paola, presidente de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, agradeció la presencia y el compromiso de los referentes, funcionarios y legisladores que participan de distintos espacios socio-políticos:

“Muy agradecido a todos los representantes de las provincias por comprender este signo que quisimos hacer acá, en la Casa Histórica de Tucumán.

Es la respuesta a nuestro papa Francisco cuando era nuestro obispo: es en este lugar que nos comprometemos a trabajar por la liberación de tantos chicos que están en la situación de consumo. Pensamos que la droga hace mal, que la droga es un obstáculo en la felicidad del pueblo argentino.

Por eso, el Hogar de Cristo hace esta caminata, cumplimos 15 años. A través de este recorrido vamos transmitiendo la esperanza para muchos diciendo ‘es posible’. Recién tuvimos a dos testigos [refiere a Nelson y Jessica] que alientan mucho a quienes los escuchan y también a aquellos que todavía no empezaron y quieren empezar a organizar la comunidad.

Estamos muy contentos de que el poder legislativo, ejecutivo y judicial de la Argentina entienda que también tiene una tarea de relevancia. Como decía Natalia de la Sota, hay que creer en las personas de carne y hueso y no generalizar porque hay muchos que tienen este espíritu; lo importante es que nos juntemos, que podamos hacer entre todos una patria feliz, especialmente liberando a tantos chicos de la esclavitud de la droga, también haciendo que otros no caigan trabajando muy bien en la prevención.

Termino diciéndoles gracias. Gracias al gobernador que nos ha acompañado en esta propuesta, a cada uno de ustedes que vinieron de lejos, que son representativos de distintos partidos políticos y eso es algo valioso. El lema #NiUnPibeMenosPorLaDroga une a todos los argentinos detrás de un objetivo e invita a que todos hagamos algo. Nadie está ajeno en esto. Desde alguien que está trabajando en el barrio, el legislador, un ministro. Cómo repensar muchas cosas para poder hacer mejor y más fácil la vida de los pibes y de las pibas.





Que hayamos llegado a este lugar y que podamos decir #NiUnPibeMenosPorLaDroga también es gracias a ustedes.

Gracias a los misioneros del Hogar de Cristo que vienen peregrinando durante este tiempo (aplausos) llevando la esperanza a la república, llevando el compromiso a los argentinos, y a ustedes representantes de provincias. Lástima que no todos pudieron estar… alguien me dijo que en 1816 tampoco estuvieron todos… (risas) Es un consuelo. Esta acta queda abierta para que alguno que no pudo venir tome conciencia de que en su provincia hace falta este compromiso. Que Dios los bendiga.“

El acta fue firmada por representantes de diferentes provincias:

Por Tucumán, el gobernador, Osvaldo Jaldo; la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse; el ministro fiscal, Edmundo Jiménez; el secretario de Relaciones de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Rolando Argañaraz. //Por Formosa, el vicegobernador, Eber Wilson Solís; el ministro de Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge González. //Por Chaco, el ministro de Gobierno y Trabajo, Juan Manuel Chapo. //Por Santa Fe, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani. //Por Córdoba, la diputada nacional Natalia de la Sota. //Por Santiago del Estero, la presidenta provisional de la legislatura, la diputada Norma Abdala de Matarazzo; la subsecretaria de Niñez, Claudia Juárez. //Por Buenos Aires, el subsecretario de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario, Mauricio Giraudo. // Por Corrientes, el secretario de Derechos Humanos, Manuel Cuevas. //Por La Pampa, el subsecretario de Culto, Ramón Alberto Gómez. //Firmaron también el director del Consejo Federal de Cultura de la Nación, Gustavo Romero, y la diputada nacional Rossana Chahla.

Fuente: Prensa Familia Grande Hogar de Cristo – Virginia Bonard

Fotos: Sergio Serrese.