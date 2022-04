Sagrados encuentros

El lunes 4 de abril, cuando el reloj marque las 19:30 hs, infinidad de ventanitas se irán sumando al zoom, para compartir un momento alrededor de este fogón virtual. Se canta, se comparte, y se leen pasajes de los textos sagrados de la Biblia Hebrea y del Evangelio. Los anfitriones son la inquieta Rabina Silvina Chemen, de la Comunidad Bet-El, y José Luis D’Amico, teólogo del Centro de Estudios Bíblicos Ntra.Sra. de Sión.

En esta ocasión, será la séptima temporada, donde judíos, cristianos, y gente de buena voluntad se suman, para compartir lecturas, interpretaciones, y corazones. Son encuentros sin formalidad, pero con sinceridad. No hay acartonamientos, sino lecturas y miradas desde el cuore, no con academicismos, sino desde las respectivas creencias. No hay citas rebuscadas, palabras que suenen crípticas. Se busca que todos sentados a la misma mesa, nos miremos a los ojos.

El siete es un número especial: a Dios le tomó seis días hacer el mundo y el séptimo, descansó. Los egipcios usaban la cabeza humana para representar el 7, porque tiene siete orificios, en los oídos, los ojos, los de la nariz y la boca. La psicología aporta: “Seis días podría ser el período óptimo de tiempo que puedes trabajar sin descansar”. Además, siete puede ser el número más apropiado para nuestra memoria, es decir, el número de cosas que la persona promedio puede mantener en su mente simultáneamente es siete.

Silvina y José Luis podrán agregar algunos otros conceptos sobre el 7, no precisamente quinieleros, sino más vinculados a los Textos Sagrados. La consigna para este lunes, es Hacer Presente. Como siempre, se da una consigna escueta. Sobre la misma se avanzará a medida que transcurra el evento fraterno, que se hace por zoom, tal como lo indica la imagen.