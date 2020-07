Puentes laborales de un argentino en Israel

El desempleo en Israel a causa del coronavirus provocó que el índice de desempleo trepara del 4 al 25%. La gran mayoría cobra un seguro de desempleo durante unos meses, pero la reinserción no es simple: mucha gente elige como destino aquella tierra para trabajar en las áreas de turismo y gastronomía, rubros especialmente afectados por el COVID-19. Varios desempleados van encontrando una solución, ¡a través de un grupo de WhatsApp!

A Enrique Rosenburt, un argentino radicado en Israel desde 2000, le sonó el teléfono infinidad de veces con inmigrantes latinos con el mismo problema: son desocupados.

Creó un grupo de WhatsApp y compartió desde el canal estatal israelí contando sobre la existencia de esta red de búsqueda de empleos que cuenta con cientos de desocupados que buscan reinsertarse. Enrique es secretario general de un movimiento juvenil: “Por mi trabajo en Hejalutz Lamerjav estoy mucho en contacto con inmigrantes, y antes trabajé en un área municipal que se ocupaba de cuestiones vinculadas al empleo, así que mezclé un poco las dos experiencias. Pronto empezaron a contactarme latinos de todo el país, israelíes nativos, amigos de amigos. Se transformó en dos grupos de WhatsApp y después abrí uno en Telegram porque me enteré que tenía menos límites de participantes”, relató sobre un proyecto que creció con la misma rapidez que el desempleo en el país.

La asistencia que brinda Rosenburt es diversa y valiosísima para los inmigrantes que se enfrentan a un mercado laboral desconocido: orientación en los trámites para solicitar el seguro de desempleo, ayuda con el armado de un currículum, consejos para afrontar entrevistas y rastreo de contactos y ofertas laborales.

La situación afecta especialmente a los inmigrantes que tras un período de meses de absorción, en el que reciben asistencia estatal de diversas maneras, deben salir al mercado laboral por primera vez. Es el proceso inmigratorio habitual, pero esta vez ocurre en un contexto muy adverso. “Después de 5 o 6 meses se termina un fuerte marco de contención y cada uno se las tiene que arreglar. El que estaba viviendo en un centro de absorción o en un kibutz al que fue a estudiar hebreo, de repente necesita un trabajo para pagar un alquiler”, describe.“Israel es un país muy solidario”, resaltó Enrique sobre el debate que se generó alrededor de la cuestión inmigratoria en un contexto de desempleo y crisis global, y en el que también se alzaron voces contrarias: “Sectores de la ultraderecha, inclusive el hijo de Netanyahu, realizaron declaraciones sobre los trabajadores extranjeros que generaron polémica. Como subieron los casos de coronavirus en el sur de Tel Aviv, zona de muchos inmigrantes ilegales, nació un discurso que le echa la culpa a ellos”, analizó, aunque reiteró que en términos generales en el país “el debate es muy positivo, los israelíes están dispuestos a movilizarse por el otro”.

El desempleo y la ola inmigratoria que se espera a raíz del COVID-19 forman parte de la agenda israelí, y tal vez por eso la red solidaria que generó Enrique llegó a los medios: el diario Israel Hayom lo calificó como “la Cámara de Empleo de los inmigrantes sudamericanos” y el canal estatal Kan lo llamó “el nuevo ministro de Absorción”.

El joven secretario mundial de Hejalutz Lamerjav repasa esos titulares y afirma: “La prensa exagera. Pero lo bueno de la difusión que tuvo, y el motivo por el que acepté esas entrevistas, es que muchas empresas me empezaron a contactar para ofrecer sus vacantes.”

No solo empresarios vieron a Rosenburt en la televisión israelí: funcionarios del Ministerio de Absorción y diferentes ONG de asistencia a inmigrantes se pusieron en contacto. “Veremos en qué deriva, por ahora lo manejo yo solo pero por supuesto que mi idea es sumar fuerzas. Para mí es una tarea muy sencilla y tiene un impacto muy lindo. Genera que otra gente también ayude a otros a buscar trabajo. También me pasó de personas que me llamaron para contarme que habían conseguido un empleo por fuera de la red, pero me decían que este grupo los había motivado en la búsqueda”.

Fuente: https://www.ynetespanol.com/actualidad/sociedad-informacion-general/article/rJNSUZg0L