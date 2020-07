Joao Bosco

Es un Artista nacido en Ponte Novo, estado de Minas Gerais. Joao es un ser de múltiples intereses, que aporta material a la música desde hace más de medio siglo.

Podemos calificarlo como un navegante de múltiples estilos y culturas. Se le cuela su ascendencia siriolibanesa, la MPB, su tendencia al jazz. Logró una fructífera y notable asociación con el letrista Aldir Blanc. Tiene mucho humor, y su estilo es inconfundible. Con el mero hecho de escucharlo, uno terminará tarareando sus benditas canciones. Creedme…



Discografía

2017) Mano que zuera • Som Livre • CD

(2012) João Bosco – 40 años después (João Bosco) – CD, DVD

(2009) No voy al cielo, pero ya no vivo en el suelo (João Bosco) • MP, B / Universal Music • CD

(2006) ¡Gracias chicos! (João Bosco) • Universal • CD

(2003) Malabaristas de luz roja (João Bosco) • Sony Music • CD

(2003) Cancionero João Bosco (Varios artistas) – homenaje • Lumiar • CD

(2001) En la esquina-live-vol. 1 y 2 (João Bosco) • Epic / Sony Music • CD

(2000) En la esquina (João Bosco) • Epic / Sony Music • CD

(1998) Benguelê – Banda sonora de Grupo Corpo • CD

(1997) Los mil y un pueblos (João Bosco) • Sony Music • CD

(1995) Disculpe, mi señor (João Bosco) • Sony Music • CD

(1994) On the wave that rocks (João Bosco) • Columbia / Sony Music • CD

(1992) MTV acústico (João Bosco) • Columbia / Sony Music • CD

(1991) Zona fronteriza (João Bosco) • Sony Music • CD

(1989) Bosco (João Bosco) • CBS • LP

(1987) Ai, ai, ai, yo (João Bosco) • CBS • LP

(1986) Cabeça de nego (João Bosco) • Barclay / PolyGram • LP

(1984) Gagabirô (João Bosco) • Barclay • LP

(1983) Live – 100ª actuación (João Bosco) • Ariola • LP

(1983) Brasil Night-live en Montreux (Caetano Veloso, João Bosco y Ney Matogrosso) • LP

(1982) Comité del frente (João Bosco) • Ariola • LP

(1981) Esta es tu vida (João Bosco) • RCA Victor • LP

(1980) Bandalhismo (João Bosco) • RCA Victor • LP

(1979) Línea de pase (João Bosco) • RCA Victor • LP

(1977) Tire of mercy (João Bosco) • RCA Victor • LP

(1976) Gallos de pelea (João Bosco) • RCA Victor • LP

(1975) Caza del zorro (João Bosco) • RCA Victor • LP

(1973) João Bosco (João Bosco) • RCA Victor • LP

Autorretrato (Joao visto por Bosco)

La primera vez que nací, el sábado 13 de julio de 1946, le llevé una gran alegría a mi padre, quien hasta ese momento contaba la hazaña de cinco niñas y las miradas inquisitivas y sospechosas de la colonia árabe pontenoviana. Como primer hijo varón, lo ayudé de cierto modo en su redención.

Crecí en los matorrales, senderos, burros, caminos y cuevas; descalzo, me ajusté los pies para recorrer estos senderos con el sonido de gritos de fauna alegre e ingenua; maduro, vivía contando estrellas, escuchando campanadas y soñaba mucho.

Cuando los libaneses se reunían en nuestra casa, se entendían en ese idioma de aquellos a quienes les gusta montar en camello. Pensé que era un poco raro. Fue como llorar en el desierto.

Poco después aprendí a fumar, me salteé las clases en un colegio salesiano y me presentaron a un ángel con un gran mechón negro, inclinado sobre una guitarra, cuya canción me decía: Go João, sé torcido en la vida.

Subí y bajé colinas. Descubrí que en la vida hay más hipótesis que teoremas.

Suponer es mejor que demostrar y en duda vive la voluntad de continuar.

Mis hijos Francisco y Júlia nacieron aquí, cuyo santo patrón (São Sebastião) es el mismo que en mi ciudad natal. Angela, mi inseparable compañera en todas estas andanzas y la madre de nuestros hijos, se crió en Ponte Nova pero también es nativa de la Ciudad Maravillosa. Debería haber sospechado que esas Congadas y Folias me llevarían a Clementina de Jesús. Mi corazón se volvió activo y cantó: “Actividad en Abano / Antes de que se apague el fuego”.

Soy del signo de Cáncer, así que prefiero una madriguera, sin embargo, he aprendido a contradecir mi signo varias veces, es por eso que me gusta tanto viajar por este mundo, simplemente no puedo contrarrestar mi signo de minero.

Sé que este debe ser un retrato pintado o dibujado, hablado o escrito por el autor por el propio autor, pero cuando se trata de revelarme, prefiero que así, de lado a lado (la forma en que caminamos en samba), en lugar de Delante o detrás. El silencio, la libertad y la tercera orilla del río se inventaron en Minas Gerais.

El amor es mi día libre.

Mi mejor trabajo es mi familia, mi alegría es Rubro-Negra.

Quién sabe de mí es mi guitarra.



