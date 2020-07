Plumín, libro y pantalla

Este es uno de los recorridos que transita Leandro Fernández, joven nacido en Casilda en 1973. Como dibujante trabajó para Marvel Comics, DC Comics, Oni Press, Dark Horse y otros de EE. UU., Europa y América del Sur. Con el guión de Greg Rucka, dibujó The Old Guard que se publicó en febrero de 2017.

Su trazo es fenomenal, y remite a los grandes dibujantes. La historia además fue adquirida por Netlix que estrenó el pasado 10 de julio la versión cinematográfica, un thriller de acción protagonizado y producido por Charlize Theron.

Minibio

Leandro tiene 47 años, es hincha de Boca y desde muy chico decidió que su carrera iba a estar ligada al dibujo y a contar historias, gracias al cine y a la tradición de su padre de coleccionar historietas. Trabajó como asistente de Marcelo Frusin y Eduardo Risso, reonocidos ilustradores rosarinos. Sus mayores influencias fueron las de Hugo Pratt y Mike Mignola. Cursó la carrera de diseño gráfico en Rosario, pero su fuerte siempre fueron las viñetas.



Cines y revistas de la ciudad natal

“Casilda tiene una particularidad que yo siempre había tomado como natural pero cuando empecé a recorrer otras realidades me di cuenta que no lo era: cuenta con dos salas de cine maravillosas, -según me contaron- una de esas tenía hasta hace unos años la pantalla más grande de Sudamérica”, recuerda Fernández con fascinación.

“Disfrutaba mucho de ver películas, veíamos dos por función. Y en esa época la única forma de conservar algo -porque todavía no había VHS, ni merchandising- era conseguir las revistas que salían publicadas de manera periódica (editorial Columba, El Tony D Artagnan), que adaptaban sus formatos a los films más tanques del momento. Cuando salías del cine decías: ‘Quiero tener algo de esa película’. En mi casa se leían muchas historietas, así que la revista era un lenguaje que yo entendía y eso me estimulaba para sentarme a dibujar. Y justamente, el sentarme a dibujar hacía que yo me pudiera desarrollar la (mi) película, nos da toda la libertad de contar la historia visualmente sin ningún tipo de limitaciones.

Estrategia y recorrido

En su afán por mostrar sus producciones, investigó las direcciones de los nombres importantes de la industria en Europa y Estados Unidos, y presentó su carpeta en persona, viajando con los ahorros de sus primeros trabajos: “Tuve la suerte de poder laburar con los personajes que más me gustaban desde temprano”.

Publicó para Marvel, Image, Oni Press y DC Comics. En 2003 fue nominado al premio Eisner por Queen & Country: Crystal Ball como Mejor historia serializada, donde ya trabajaba con el guionista Greg Rucka con quien se reencontraría para ilustrar The Old Guard.

Un sueño llevado al celuloide (digital)

“Cuando empecé a dibujar de chico, siempre tuve la idea de que de cualquier historieta que estaba contando algún día iban a hacer una película. Era como una mentirita que me decía y me la creía.. Los pasos se fueron dando de manera bastante rápida. De repente estaba en un set de Londres viendo cómo se grababa, impresionado con la escala de la película que se estaba haciendo. Para hacerlo bien se necesitaba una actriz que pudiera manejar una gran carga dramática como es el caso de Charlize. Es una ganadora de un Oscar y, aparte, es una actriz de acción, porque esta es una película de acción”, declaró el dibujante a Cadena 3.

A partir del viernes 10 de julio, Netflix sumó a su catálogo la adaptación de la historieta dirigida por Gina Prince-Bythewood, y protagonizada por Chiwetel Ejiofor y Charlize Theron, también productora del largometraje. La película sigue a un grupo de mercenarios inmortales que, desde siglos, intentan proteger a la humanidad de grandes peligros.

Deseos

“Nuestra intención como creadores de la historia es que el espectador se haga determinadas preguntas y que por supuesto pase un buen momento, el entretenimiento no me parece algo menor. Me preocupa tener respuestas absolutas, sino que me enfoco en hacer las preguntas adecuadas”, comenta en este sentido.

“Cumplí un sueño más grande del que me atreví a tener. Espero que la audiencia disfrute y también los lectores con la historieta, y que se hagan las preguntas que les sean oportunas”.

