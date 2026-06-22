“Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la Palabra y la comprende. Este produce fruto.” (Mt 13, 23)
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“Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la Palabra y la comprende. Este produce fruto.” (Mt 13, 23)
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