Emergencia por el terremoto en Venezuela

Las donaciones, recaudadas a través de Acción por un Mundo Unido (AMU) y Acción por Familias Nuevas (AFN), se destinarán a hacer llegar a las poblaciones de Venezuela afectadas por el fuerte terremoto del 24 de junio de 2026 para ayuda de primera necesidad y para la reconstrucción de viviendas.

La Coordinación de Emergencias del Movimiento de los Focolares ha puesto en marcha una recaudación extraordinaria de fondos en apoyo de la población de Venezuela, a través de Acción por un Mundo Unido (AMU) y Acción por Familias Nuevas (AFN). Las aportaciones recibidas serán gestionadas conjuntamente por AMU y AFN para hacer llegar a las poblaciones afectadas por el terremoto del 24 de junio de 2026, ayuda de primera necesidad para la alimentación, la atención médica, la vivienda y el acogimiento en diversas ciudades del país, también en colaboración con las Iglesias locales.

Cada contribución permitirá llevar alivio inmediato e imaginar, juntos, caminos de esperanza y reconstrucción.

Se puede donar online:

AMU :https://www.amu-it.eu/campagne/emergenza-terremoto-in-venezuela/

:https://www.amu-it.eu/campagne/emergenza-terremoto-in-venezuela/ AFN : https://afnonlus.org

: https://afnonlus.org O también a través de transferencia bancaria a las siguientes cuentas corrientes:

Azione per un Mondo Unito ETS (AMU) IBAN: IT 58 S 05018 03200 000011204344 presso Banca Popolare Etica Codice SWIFT/BIC: ETICIT22XXX

Azione per Famiglie Nuove ETS | Banca Etica – filiale 1 di Roma – Agenzia n. 0 | Codice IBAN: IT 92 J 05018 03200 000016978561 | BIC/SWIFT: ETICIT22XXX

Motivo: Emergencia Venezuela

Ayuda desde los países del Cono Sur

Para facilitar las donaciones desde los países del Cono Sur, el Movimiento de los Focolares ha habilitado las siguientes cuentas bancarias:

Chile

Movimiento de los Focolares u Obra de María

Rut: 70.531.900-6

Banco Scotiabank

Cta. cte: 000-10244-77

email: rojo@focolares.cl

Asunto: Ayuda Venezuela

Argentina

BANCO FRANCES -BBVA

CUIT 30617758004

RAZÓN SOCIAL: SECC.DE LAS FOCOLARI

CBU 0170344120000040838245

CC $ 344-408382/4

Motivo/aclaración: Ayuda Venezuela

Paraguay

BANCO FAMILIAR

CAJA DE AHORRO N° 21-2870909

Oscar Urbieta / CI 695.078 (no es alias!)

Motivo/aclaración: AYUDA AL FOCOLAR – VENEZUELA

IMPORTANTE: Favor enviar el comprobante de pago al 0994530153 (WhatsApp Comunión en Movimiento)

Fuente: Focolare.org / Foto: © fotospublicas.com