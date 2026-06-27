Emergencia por el terremoto en Venezuela

Las donaciones, recaudadas a través de Acción por un Mundo Unido (AMU) y Acción por Familias Nuevas (AFN), se destinarán a hacer llegar a las poblaciones de Venezuela afectadas por el fuerte terremoto del 24 de junio de 2026 para ayuda de primera necesidad y para la reconstrucción de viviendas.
La Coordinación de Emergencias del Movimiento de los Focolares ha puesto en marcha una recaudación extraordinaria de fondos en apoyo de la población de Venezuela, a través de Acción por un Mundo Unido (AMU) y Acción por Familias Nuevas (AFN). Las aportaciones recibidas serán gestionadas conjuntamente por AMU y AFN para hacer llegar a las poblaciones afectadas por el terremoto del 24 de junio de 2026, ayuda de primera necesidad para la alimentación, la atención médica, la vivienda y el acogimiento en diversas ciudades del país, también en colaboración con las Iglesias locales.
Cada contribución permitirá llevar alivio inmediato e imaginar, juntos, caminos de esperanza y reconstrucción.
Se puede donar online:
- AMU:https://www.amu-it.eu/campagne/emergenza-terremoto-in-venezuela/
- AFN: https://afnonlus.org
- O también a través de transferencia bancaria a las siguientes cuentas corrientes:
Azione per un Mondo Unito ETS (AMU) IBAN: IT 58 S 05018 03200 000011204344 presso Banca Popolare Etica Codice SWIFT/BIC: ETICIT22XXX
Azione per Famiglie Nuove ETS | Banca Etica – filiale 1 di Roma – Agenzia n. 0 | Codice IBAN: IT 92 J 05018 03200 000016978561 | BIC/SWIFT: ETICIT22XXX
Motivo: Emergencia Venezuela
Ayuda desde los países del Cono Sur
Para facilitar las donaciones desde los países del Cono Sur, el Movimiento de los Focolares ha habilitado las siguientes cuentas bancarias:
Chile
Movimiento de los Focolares u Obra de María
Rut: 70.531.900-6
Banco Scotiabank
Cta. cte: 000-10244-77
email: rojo@focolares.cl
Asunto: Ayuda Venezuela
Argentina
BANCO FRANCES -BBVA
CUIT 30617758004
RAZÓN SOCIAL: SECC.DE LAS FOCOLARI
CBU 0170344120000040838245
CC $ 344-408382/4
Motivo/aclaración: Ayuda Venezuela
Paraguay
BANCO FAMILIAR
CAJA DE AHORRO N° 21-2870909
Oscar Urbieta / CI 695.078 (no es alias!)
Motivo/aclaración: AYUDA AL FOCOLAR – VENEZUELA
IMPORTANTE: Favor enviar el comprobante de pago al 0994530153 (WhatsApp Comunión en Movimiento)
Fuente: Focolare.org / Foto: © fotospublicas.com
Deja un comentario