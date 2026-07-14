Cardenal Sturla: “Que el papa León visite las obras sociales católicas es prioritario para la Iglesia uruguaya”

El martes 14 de julio de 2026, en la sede de la Conferencia Episcopal Uruguaya (CEU) en Montevideo, se llevó a cabo un desayuno de prensa para “compartir de primera mano en qué está la preparación del viaje apostólico del papa León XIV a Uruguay”.

Con esta sencillez y claridad, el cardenal Daniel Sturla atendió a los medios que respondieron a la invitación: aseguró —salvando que falta la confirmación oficial del Vaticano— que el papa León incluirá en su gira por América de Sur (planeada para inicios de mes de noviembre de este año) al Uruguay.

¿Qué agenda asoma al día de hoy para las visitas de León al Uruguay?

“Va a aterrizar en el departamento de Canelones [donde se encuentra el Aeropuerto Internacional de Carrasco General Cesáreo L. Berisso], Montevideo, Florida… ¿por qué Florida? Porque ahí está el santuario de la Patria, de la Virgen de los Treinta y Tres, la Patrona del Uruguay. La idea es que vaya a un departamento del norte que posiblemente sea Paysandú, pero todavía no está confirmado. La semana pasada recibimos la primera ‘visita de avanzada’ [con enviados del Vaticano] y estuvimos en Florida y Paysandú. Este año se da una coincidencia: la fiesta de la Virgen de los Treinta y Tres es el 8 de noviembre, pero nosotros siempre la celebramos el segundo domingo de noviembre y este año cae domingo 8 de noviembre, segundo domingo. Sería un regalazo para la Virgen y para todos que podamos celebrar la santa misa, con el Papa presidiéndola cuando estamos transitando los 200 años de nacimiento de esta advocación que está ligada a los hechos históricos del nacimiento de nuestra Patria”.

Sturla afirmó que León se reunirá con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, porque el Papa está invitado oficialmente por el gobierno uruguayo a visitar el país; lo que no estaría en la agenda es una visita al parlamento porque, en general, este destino no aparece en las planificaciones habituales de los viajes de los los Papas, “han sido excepciones” como su reciente visita al parlamento español, por ejemplo.

Otro punto que prevé reunir multitudes será la misa planeada para celebrarse en el estadio Centenario de Montevideo. Y “situado en el corazón de la iglesia uruguaya y que se incluyó en la ‘avanzada’ de la semana pasada fue la cuenca del Casavalle. En la zona del Barrio Borro hay una posibilidad muy cierta de que el Papa vaya allí. Nosotros queremos mostrarle al Papa todo lo que la Iglesia realiza. Si se va al Borro y se pone en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en un radio de 10 cuadras para todos lados, hay una decena de obras sociales católicas. Esto, sin duda, se va a realizar, es prioritario”.

Yago de la Cierva

El profesor y los periodistas

En la invitación a esta conferencia de prensa se incluyó un párrafo muy tentador: “También nos acompañará Yago de la Cierva, especialista en comunicación institucional y organización de grandes eventos eclesiales, que viene de trabajar de cerca en la experiencia reciente de la visita del Papa a España. Creemos que puede aportar mucho contexto y color sobre lo que significa preparar y vivir una visita de este tipo”.

Y allí estuvimos, escuchando esas experiencias de valor internacional, profesional y, a la vez, humano, porque si en algo se distinguió este catedrático —reconocido tanto por su trayectoria académica como por su conocimiento del terreno tanto eclesial como secular— es por su calidez, cercanía y conocimiento profundo de las necesidades que tenemos los periodistas a la hora de plantear los cubrimientos papales.

Va un breve punteo de esos valiosísimos consejos —si les llamo tips, les bajo el precio— del profesor De la Cierva ante lo que espera al Uruguay con una casi certeza, y también a la Argentina y al Perú, países que en breve seguramente, irán dando pistas de lo que podrá esperarse del paso de León XIV por esos países:

Vivirán un tsunami popular

Todos quieren escuchar al Papa

Los Papas siempre dejan ganancias en dinero luego de sus viajes

La visita de un Papa es buena para todos

En la Iglesia de España estamos igual que en Uruguay: no se recibe ayuda económica del Estado

Las organizaciones locales del viaje del Papa deben “empujar” los eventos para ayudar a las visitas e insistir

La logística de un viaje papal es complicada: todo se planea con mucha anticipación, hay muchos controles para la participación de la prensa en los eventos, no da el tiempo para todo: hay que priorizar y para esto es necesario que el equipo de prensa brinde datos e imágenes en el tiempo previo a la llegada del Papa

Al hablarle directamente al equipo de prensa de la CEU —que estaba presente en la sala (3 mujeres, 2 varones, 1 laico y 1 sacerdote) le dijo sin ambages: “ustedes tienen que defender a los periodistas de los policías”, de modo que todos puedan hacer su trabajo con serenidad, que los periodistas se puedan mover en los espacios en los que el Papa estará, proveerles de comida y bebida en la medida de lo posible y tomar en cuenta que en una visita papal hay dos puntos focales: el Papa y la gente

Que el periodismo que participe en el cubrimiento del viaje “tenga conocimiento de la Iglesia católica”, que entienda la Iglesia y conozca a los personajes principales. Citó un caso puntual en el que un mes antes de la llegada del Sumo Pontífice a los Estados Unidos, se dictó un breve curso de un día específicamente para los periodistas acreditados para esa cobertura.

Es fundamental que las Iglesias locales provean de material a los equipos vaticanos de informaciones sobre temas conflictivos y posibles escenarios controversiales con los que pueda encontrarse el Papa en los países que visitará

Prever coberturas de miles y miles de periodistas: en la visita a España rondaron los 5800 medios acreditados

¿Cómo es el Papa León?

Saluda a todo el mundo

Se emociona

Enfoca hacia los fotógrafos

Es rápido

Le encanta hacer bromas

Es muy cercano tanto en sus equipos de trabajo como con las personas ignotas que va viendo a su paso en sus visitas

Es un místico agustiniano con su componente de científico, su formación académica es en Matemáticas

Es muy resolutivo

Disfruta de la vida y de las posibilidades que le brinda ser Papa, por ejemplo, cuando el piloto del avión que lo llevó de Barcelona a Madrid lo invitó a la cabina y fue de inmediato y charló, bendijo y preguntó mucho con verdadero interés

León primero escucha y luego escribe los textos que pronunciará durante sus viajes

La riqueza del intercambio con el profesor De la Cierva nos deja no solo enseñanzas y riquísimas experiencias sino mucho para aprender para cuando León, si Dios lo dispone y la Santa Sede lo anuncia, pise nuestra tierra argentina. Invitaron, coordinaron y nos hicieron sentir en casa los miembros del Equipo de Prensa de la CEU. Nuestro agradecimiento por ser siempre puente entre las dos orillas rioplatenses.

*Desde Montevideo, especial para Ciudad Nueva