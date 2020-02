Francisco: Vivir desapegados de los bienes del mundo para ser libres y poder amar

Continuando con el nuevo ciclo de catequesis sobre las Bienaventuranzas, el Papa centró su meditación en la primera de ellas: “Bienaventurados los pobres de espíritu”.

“Hay una pobreza que debemos aceptar, la de nuestro ser, y una pobreza que, en cambio, debemos procurar, la de las cosas de este mundo, para ser libres y poder amar. La libertad del corazón, la que tiene sus raíces en el corazón”, dijo esta mañana el papa Francisco durante la audiencia general.

Dirigiéndose a las ocho mil personas presentes en el Aula Pablo VI, el Santo Padre dijo que ante todo “debemos preguntarnos: ¿qué entendemos aquí por ‘pobres’?”.

“Mateo, subrayó, no usa esta palabra sola, “pues de otro modo el significado sería meramente económico”, sino que habla de «pobres de espíritu». “¿Qué quiere decir? El espíritu, según la Biblia, es el soplo de la vida, que Dios comunicó a Adán; es nuestra dimensión más íntima, o bien digamos espiritual, la que nos vuelve personas, seres humanos, el núcleo profundo de nuestro ser. Entonces, los ‘pobres de espíritu’ son aquellos que son y se sienten pobres, mendigos, en lo íntimo de su ser. Jesús los proclama bienaventurados, porque a ellos pertenece el Reino de los Cielos”.

“¡Cuántas veces se nos dijo lo contrario! En la vida hay que ser algo, hay que ser alguien. Hay que hacerse de un nombre, de una reputación. Es de aquí que nace la soledad y la infelicidad: si yo debo ser ‘alguien’, compito con los demás y vivo con una preocupación obsesiva por mi ego. Si no acepto el hecho de ser pobre, termino odiando todo lo que me recuerde mi fragilidad, porque eso impide que yo me vuelva importante, rico. Cada uno, si se detiene a pensar sobre sí mismo, bien sabe que, por más que se ocupe de muchas cosas, siempre queda radicalmente incompleto y vulnerable. No hay ardid que pueda cubrir esta vulnerabilidad”, señaló el Papa. Y agregó: “Sin embargo, se vive mal, ¡se niegan los propios límites! Las personas orgullosas no piden ayuda porque deben demostrarse a sí mismas que son autosuficientes. Sin embargo, cuando precisan ayuda, el orgullo les impide pedirla”.

A propósito de esto, Francisco repitió que las “tres palabras fundamentales “en la relación entre cónyuges son: permiso, gracias, perdón. “Son palabras que provienen de la pobreza. No ser invasivo, permiso; tú has hecho esto por mí y yo lo necesitaba, gracias. Y siempre se cometen errores, discúlpame. Y muchas veces me dicen que la tercera es la más difícil”.

“¡Y qué difícil es admitir un error y pedir perdón! En cambio, el Señor jamás se cansa de perdonar; lamentablemente somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón”, indicó el Papa y añadió: “¿Por qué es difícil pedir perdón? Porque esto humilla nuestra imagen hipócrita. Ahora bien, vivir tratando de ocultar las propias carencias es agotador y angustiante. Jesucristo nos dice: ser pobre es una ocasión de gracia; y nos muestra cómo salir de este cansancio. Se nos da el derecho de ser pobres de espíritu, porque este es el camino del Reino de Dios. Pero hay que reafirmar algo fundamental: no debemos transformarnos para volvernos pobres de espíritu, ¡porque ya lo somos! Somos pobres de espíritu, somos pobrecillos, necesitamos de todo, somos mendigos. Esta es la condición humana”.

“Están los que poseen los reinos de este mundo: tienen bienes y tienen comodidades. Pero son reinos que terminan. El poder de los hombres, e incluso los imperios más grandes, pasan y desaparecen”. “También las riquezas: los abuelos nos enseñaban que el sudario no tiene bolsillos”.

“¿En qué se ha mostrado Cristo poderoso? –concluyó el Papa- Porque supo hacer lo que los reyes de la tierra no hacen: dar la vida por los hombres. Ese es el verdadero poder. El poder de la fraternidad, de la caridad, del amor, de la humildad. Esto hizo Cristo. En esto reside la verdadera libertad. Quien tiene este poder de la humildad, del servicio, de la hermandad, ¡es libre! Al servicio de esta libertad está la pobreza alabada por las Bienaventuranzas”.

Fuente: AICA