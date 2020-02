Los 10 principales beneficios de las naranjas para la salud

La fruta viene en muchas formas y todas ellas son deliciosas y saludables. Antes de la refrigeración y el transporte rápido, las naranjas eran un regalo raro y costoso que se comía solo durante las vacaciones. ¡Ahora están en todas partes!

Las naranjas son una gran fuente de vitamina C y están llenas de otros antioxidantes que son buenos para usted. ¡Pero hay muchas más cosas buenas sobre las naranjas!

Los diez principales beneficios de las naranjas para la salud

-Ayuda a prevenir varios tipos de cáncer: los cítricos son más que un sabor agrio y fresco que se utiliza para animar alimentos y bebidas. Se ha demostrado que los limonoides cítricos comunes en las naranjas ayudan a combatir una variedad de cánceres. En pruebas en células animales y humanas, los investigadores probaron que los cítricos podrían ayudar a combatir los cánceres de boca, piel, pulmón, mama, estómago y colon.

-Aumenta el sistema inmunológico: las frutas cítricas también son una excelente manera de mantenerte saludable en el presente. Esto se debe a que están llenos de vitamina C, que necesita para producir los glóbulos blancos que destruyen virus, bacterias y otros invasores extraños. También contienen vitamina A, ácido fólico y cobre, nutrientes que ayudan a la vitamina C a mantener su sistema inmunológico en plena forma.

-Ayuda a reducir los cálculos renales: no todos los jugos cítricos son iguales. Un estudio reciente encontró que el jugo de naranja, pero no el jugo de limón, puede prevenir la formación de cálculos renales dolorosos. Se cree que los altos niveles de potasio que se encuentran en las naranjas son responsables de mantener a raya los cálculos renales al eliminar los radicales libres dañinos de los órganos.

-Promueve la salud del corazón: el potasio, un mineral electrolítico, es responsable de ayudar al corazón a funcionar bien. El potasio está involucrado en cada latido del corazón, ya que ayuda al corazón a apretar y envía sangre a través del cuerpo.

-Reduce el colesterol: las naranjas no contienen colesterol, pero pueden reducir los niveles de colesterol en su cuerpo. La vitamina C en las naranjas es el antioxidante en las naranjas que contribuye a su valor ORAC de 2,103. ORAC significa Oxygen Radical Absorbance Capacity, que se utiliza para medir los niveles de antioxidantes con beneficios cardiovasculares. La vitamina C neutraliza los radicales libres que oxidan el colesterol, que es lo que hace que se adhiera a las paredes arteriales.

-Reduce la presión arterial: la flavanona hesperidina que se encuentra en las naranjas puede reducir la presión arterial alta. Una palabra de advertencia: si desea los beneficios cardiovasculares de este fitonutriente, no exprima sus naranjas. La herperidina se encuentra en la parte blanca y pulposa entre la pulpa anaranjada interna y la piel externa.

-Regula el azúcar en la sangre: las naranjas pueden ser dulces, pero tienen un alto contenido de fibra, lo que mantiene bajos los niveles de azúcar en la sangre. La fructosa, el azúcar natural que se encuentra en las naranjas, evita que los niveles de azúcar en la sangre se disparen después de comer. Por lo tanto, las naranjas son un excelente postre o se pueden agregar como ingrediente a un plato principal.

-Previene las úlceras: no solo las naranjas previenen el cáncer de estómago, sino que también evitan que se formen úlceras dolorosas en el estómago. Las úlceras estomacales son úlceras agonizantes que se forman dentro del estómago y afectan el proceso digestivo. Aunque son bastante fáciles de eliminar, es mejor evitar que se formen en primer lugar. Un estudio en el Journal of the American College of Nutrition descubrió que las personas con dietas altas en vitamina C tenían menos probabilidades de desarrollar úlceras que las personas con deficiencia de vitamina C. Una naranja contiene hasta 89% de vitamina C.

-Bueno para el sistema respiratorio: las naranjas están cargadas con beta-criptoxantina, un fitonutriente que puede reducir significativamente el riesgo de cáncer de pulmón.

-Piel radiante: el betacaroteno en las naranjas previene los radicales libres que dañan la piel. Así que come muchas naranjas para tener una piel sana y limpia.

Fuente: Ecoportal.net