Un itinerario entre pueblo, familias y periferias, donde el papa León XIV ha indicado en la fraternidad y el encuentro el camino para una Iglesia capaz de construir unidad y esperanza en la sociedad uruguaya.

Uruguay, con una fuerte tradición democrática, es uno de los países más secularizados de América Latina. Sin embargo, detrás de la disminución de la práctica religiosa, sigue viviendo una Iglesia capilar y cercana a la gente, presente en las periferias urbanas, en la educación, en la promoción social y en el acompañamiento de las familias. En este contexto se llevó a cabo la visita del papa León XIV, un viaje breve pero intenso.<br/>“El porcentaje de católicos en Uruguay es muy bajo, y aun así la visita del Papa ha despertado un interés extraordinario, incluso entre personas que no profesan la fe católica y que no frecuentan la Iglesia”, dice María Florencia Decarlini, focolarina de Montevideo.

Desde su llegada, el Pontífice recordó el valor del encuentro y del diálogo. “Entró en las raíces culturales del pueblo uruguayo –continúa María Florencia–, poniendo de relieve sus virtudes e indicando los aspectos en los que es necesario mejorar y crecer; comprendió los dolores que afligen a nuestra sociedad y a nuestra Iglesia en camino, ofreciéndonos palabras de aliento y de consuelo, haciéndonos sentir que no estamos solos, que su corazón de pastor está con nosotros”.

La Misa en Paysandú: construir puentes

Uno de los momentos más significativos fue la celebración eucarística en el Parque París Londres de Paysandú. Ante miles de fieles, León XIV describió la imagen del puente que une las dos orillas del río Uruguay, transformándola en una metáfora de la vocación cristiana.

“Qué importante es ser constructores de puentes”, afirmó el Papa, invitando a todos a “reforzar los vínculos, unir, comunicar y transmitir la alegría de la fe”. Una exhortación que recuerda el carisma de la unidad que viven diariamente los miembros de los Focolares en los diversos ámbitos de la sociedad.<br/>En la misma homilía, el Pontífice evocó el “mate”, la bebida símbolo típico de la cultura uruguaya, como un signo de amistad, de compartir y de encuentro, capaz de enseñar la fraternidad en las relaciones de cada día.<br/>“La visita del Papa a Paysandú superó todas las expectativas que podíamos tener. Fue realmente emocionante. La misa fue maravillosa, muy sencilla, muy ‘nuestra’”, escriben desde la comunidad de los Focolares de Paysandú.

A la espera del Papa

En el barrio Borro: la Iglesia al lado de los últimos

Particularmente conmovedora fue la visita al barrio Borro, en la zona de Casavalle, una de las áreas socialmente más frágiles de Montevideo. Aquí el Papa quiso encontrarse con una Iglesia que trabaja silenciosamente entre familias vulnerables, niños y ancianos, a través de escuelas, centros educativos y obras asistenciales.

La elección de esta etapa puso de manifiesto una dimensión esencial de la misión eclesial: estar al lado de quienes viven situaciones de pobreza y marginalidad. También en este contexto, el trabajo de muchas realidades eclesiales, entre ellas el Movimiento de los Focolares con “Nueva Vida” —que ofrece apoyo escolar (taller posescolar) a niños y adolescentes—, se inserta en el tejido social promoviendo relaciones de reciprocidad y solidaridad, capaces de recomponer vínculos a menudo marcados por la exclusión.

La vigilia en el Estadio Centenario: un pueblo en camino

La noche del 7 de noviembre, miles de personas se reunieron en el histórico Estadio Centenario para la gran vigilia de oración, uno de los eventos centrales del viaje apostólico que contó con la participación de sesenta mil personas.

El encuentro representó un fuerte signo de comunión para una Iglesia dispersa geográficamente y numéricamente minoritaria. Jóvenes, familias, religiosos, movimientos eclesiales y representantes de las diferentes comunidades del país vivieron un momento de oración y escucha, testimoniando el deseo de ser protagonistas de una sociedad más unida y fraterna.<br/>»¡Que Cristo entre verdaderamente en lo que hacen, en lo que aman, en lo que eligen, incluso en aquellas partes de su vida que nadie ve. ¡Sean santos!», dijo el Papa.

Para muchos miembros de los Focolares presentes, la vigilia fue también una oportunidad para renovar el compromiso de construir lazos de fraternidad universal, contribuyendo a difundir esa «cultura del encuentro» tantas veces recordada por el magisterio de la Iglesia.

Listos para recibir a León XIV

Florida: la fe custodiada por las familias

La visita concluyó en Florida, en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay, un lugar profundamente ligado a las raíces religiosas y a la historia nacional.

En la homilía de la Misa de clausura, León XIV dirigió palabras particularmente intensas a las mujeres que han custodiado la fe en las familias uruguayas. “Gracias por haber mantenido abierto, en tantas familias, un camino hacia Dios”, dijo el Pontífice, exhortando a madres y abuelas a no cansarse nunca de su misión educativa y espiritual.

Palabras que encontraron un eco particular en un país donde muchas comunidades cristianas siguen viviendo gracias al testimonio discreto y perseverante de las familias.

Una semilla para el futuro

La visita del Papa León XIV ha dejado a Uruguay un mensaje sencillo pero exigente: construir puentes, cuidar a los más frágiles, custodiar la fe en las familias y fortalecer la fraternidad entre las personas.

“Creo que todos nosotros, tanto los que pertenecemos a la Iglesia católica como los demás, atraídos por la sencillez y la fuerza de su persona, experimentamos su gran cercanía. Su llamado resuena con fuerza: ‘No se cansen de transmitir la fe’ –concluye Decarlini–. Es impresionante constatar lo mucho que su presencia en estos días ha contribuido a fortalecer las rodillas vacilantes y a despertar en muchas personas cercanas a nosotros el deseo de una vida en Dios y a dar testimonio de que la unidad es posible y que el Evangelio todavía puede generar lazos de comunión y esperanza en nuestra sociedad uruguaya”.

Carlos Mana, con la colaboración de los Servicios de Comunicación del Cono Sur

Fotos: Servicios de Comunicación del Cono Sur y fotogramas de retransmisiones televisivas

Fuente: https://www.focolare.org/es/el-papa-en-uruguay-construir-puentes/