“Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”. Este es el clima que la Argentina continúa respirando después de la visita del Papa León XIV. El lema elegido para el viaje acompañó cada momento de las 96 horas que el Santo Padre pasó en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, dejando una huella profunda en las comunidades y en las personas que encontró en su camino.

En una nación a menudo atravesada por divisiones sociales y polarizaciones, la presencia del Papa se reveló como un fuerte factor de unidad. Así lo demostraron las plazas, donde más de siete millones de personas participaron en los distintos actos públicos, y los numerosos encuentros previstos en un programa intenso y cargado de significado. Un viaje que abordó algunos de los desafíos más sensibles de la sociedad argentina, destacando el valor del encuentro y de la fraternidad.

En el Pequeño Cottolengo Don Orione: comenzar por los últimos

Como queriendo indicar desde el inicio el corazón de su mensaje, el Papa eligió comenzar por los últimos. La visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en la periferia de Buenos Aires, lo llevó al encuentro de algunas de las personas más frágiles de la sociedad.

Tras escuchar los testimonios de Marta y Norma, dos de los casi quinientos residentes del centro, León XIV afirmó: «Los valores de dignidad, integración y amistad fraterna que caracterizan lugares como este tienen mucho que decir a nuestras sociedades (…). Sus vidas no son una carga para la sociedad, sino una bendición. Nos ayudan a recordar el fundamento de la dignidad de todo ser humano y lo que realmente importa en la vida».

Laura Carbonari, periodista, Voluntaria de Dios del Movimiento de los Focolares e integrante de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Argentina, destacó: «El corazón del viaje estuvo en los gestos de cercanía hacia los más débiles y en el mensaje dejado en la capilla: ese testimonio vivo de que “la caridad salvará al mundo” porque “Dios es amor”».

La misa con las familias

Más de dos millones y medio de personas participaron en la celebración eucarística en Buenos Aires. Muchos habían llegado durante la noche para asegurarse un lugar y poder ver de cerca al Santo Padre.

Entre los presentes se encontraba también un grupo de Familias Nuevas de La Plata.

«Estuvimos muy cerca del Papa, en un clima de fraternidad y solidaridad. La misa fue un regalo que nos confirmó el valor de la familia y nos animó a seguir anunciando el Evangelio».

«Cada familia puede convertirse en semilla de una auténtica renovación para este país», dijo León XIV en su homilía. «La historia, la cultura y la sociedad argentinas han encontrado en la familia una fuente de valores fundamentales. No se dejen convencer por quienes sostienen que la familia cristiana está superada. Hoy más que nunca representa un punto de referencia en medio de las muchas precariedades de nuestro tiempo».

Numerosos miembros del Movimiento de los Focolares, pertenecientes a distintas vocaciones, participaron en el evento como voluntarios y ministros extraordinarios de la Eucaristía.

Entre ellos, Yanina Dandan contó cómo el servicio de la comunión se transformó para ella en una experiencia de llamado, comunión y entrega compartida con muchos jóvenes voluntarios.

Con el mundo del trabajo

El encuentro en la Universidad Católica Argentina reunió a empresarios, trabajadores, representantes sindicales, emprendedores sociales y miembros de movimientos populares.

Los testimonios fueron el hilo conductor del encuentro, ofreciendo al Papa una mirada directa sobre los desafíos y las esperanzas del mundo laboral argentino. Daniel Sanjuan, presidente de la Asociación de Empresarios de Economía de Comunión, observó: «Me sentí profundamente involucrado por las palabras del Papa, que volvió a proponer con fuerza y claridad los principios de la Doctrina Social de la Iglesia».

León XIV recordó que «la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía», indicando en la comunión un camino concreto para construir una auténtica amistad social, capaz de superar las polarizaciones y promover una cultura de la paz fundada en la justicia y el diálogo.

El encuentro interreligioso

Particularmente significativo fue también el encuentro con los líderes de las diversas confesiones cristianas y tradiciones religiosas presentes en el país.

El Papa recordó cómo la identidad argentina se ha formado gracias al encuentro entre pueblos, culturas y religiones diferentes, transformando la diversidad en una riqueza compartida.

Danilo Olivera, delegado de la Zona Cono Sur del Movimiento de los Focolares, comentó: «Sentí una invitación fuerte no solo a la reflexión, sino también a renovar nuestro compromiso con la humanidad. En un mundo marcado por divisiones y conflictos, las religiones están llamadas a construir fraternidad».

Córdoba, tierra de santidad

El programa del Pontífice incluyó también una visita a Córdoba, donde se encontró con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

Lucas Cerviño, focolarino, quedó particularmente impresionado por la sencillez y la profundidad espiritual del Papa: «Cuando uno sale de un encuentro con él, se siente reconectado con lo más profundo y esencial de sí mismo».

La vigilia con los jóvenes

De regreso en Buenos Aires se vivió uno de los momentos más intensos de toda la visita: la gran vigilia de oración que reunió a más de un millón de jóvenes.

Las velas encendidas evocaban las palabras de Jesús: «He venido a traer fuego a la tierra». En este contexto, el Papa invitó a los jóvenes a aspirar a la santidad, recordando que también los santos conocieron la fragilidad y los límites, pero se dejaron transformar por la gracia de Dios.

Gaby Azar, de la comunidad Gen de Buenos Aires, explicó el sentido del lema de la velada, «Ánimo, levántate. Él te llama»: «Queríamos transmitir la imagen de un Dios que llama, levanta, sana e invita a hacerse cercano de quienes permanecen al borde del camino».

También el periodista Nacho Girón recordó con emoción la experiencia de conducir el evento: «Encontrarme frente a un millón trescientas mil personas, en el momento de la llegada del Papa, fue realmente impresionante».

El límite como lugar de renacimiento

La visita a la cárcel de Devoto representó uno de los encuentros más conmovedores del viaje.

Dirigiéndose a las personas privadas de libertad, León XIV afirmó: «El ser humano no florece a pesar del límite, sino muchas veces precisamente a través del límite. Cuando éste se vuelve tangible, podemos descubrir una nueva sabiduría, experimentar el afecto de las personas y reconocer la presencia del Señor».

El último saludo en Luján

La última etapa del viaje tuvo lugar en Luján, frente a la basílica de la patrona de la Argentina, donde una gran vigilia y la celebración eucarística conclusiva reunieron a 3,5 millones de fieles llegados para despedir al Pontífice.

«Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido, que abre sus puertas a todos, comparte su pan y su música, y siempre sabe hacer lugar a quien llega», expresó León XIV.

Al término de la celebración, el Papa confió a la Argentina un camino fundado en cuatro palabras clave: reconciliación, Palabra de Dios, comunión y misión.

«¡Vayan y anuncien!». Con esta invitación, que acompañó toda la visita, León XIV entregó al país su último aliento: «Argentina, levántate y camina».

Daniela Escobar, llegada desde Entre Ríos para participar en la celebración conclusiva, resumió así su significado: «El Papa trajo luz, sabiduría y un fuerte impulso para vivir plenamente la fe. Nos animó a entregarnos con confianza y a renovar nuestro impulso misionero. El amor de Dios llegará a otros si estamos dispuestos a amar como Jesús nos amó».

Una experiencia que no concluye con la partida del Papa, sino que encuentra su verdadero significado en el desafío que dejó a todos: hacer de la fraternidad un estilo de vida y de anuncio, allí donde cada uno se encuentre.

Santiago Durante

Director de Ciudad Nueva Cono Sur

Foto: gentileza de Focolares Cono Sur y Vatican Media