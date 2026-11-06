León XIV partió hacia América Latina, comienza el viaje apostólico

El Airbus de Ita Airways en el que viaja el Papa despegó esta mañana, 6 de noviembre, del aeropuerto de Roma-Fiumicino «Leonardo da Vinci» a las 7:05 horas para llegar, después de más de trece horas de vuelo, a Montevideo, la capital de Uruguay, el primero de los tres países —junto con Argentina y Perú— que el Pontífice visitará hasta su regreso, previsto para el 17 de noviembre.

El Papa se despidió de quienes aún se encontraban en la pista del Aeropuerto Internacional de Roma-Fiumicino «Leonardo da Vinci» y subió al Airbus A330-900 de Ita Airways, que despegó a las 7:05. Así, esta mañana, 6 de noviembre, comenzó su sexto viaje apostólico internacional, que lo llevará a América Latina. Tras trece horas y media de vuelo —alrededor de las 16:30 hora local— el Pontífice aterrizará en Montevideo, capital de Uruguay, el primero de los tres países —junto con Argentina y Perú— que lo recibirán hasta el 17 de noviembre. León XIV estará en Uruguay del 6 al 8 de noviembre y será el segundo Sucesor de Pedro en visitarlo, después de San Juan Pablo II, quien visitó el país en 1987 y 1988.

El programa del día

Tras la bienvenida oficial en el Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco «General Cesáreo L. Berisso», el Papa se trasladará en auto a la Plaza de la Independencia, la plaza principal de Montevideo, para la ceremonia de bienvenida, programada para las 17:30 horas. Allí será recibido por el presidente de la República, Yamandú Orsi, frente a la Torre Ejecutiva, y saludará a la vicepresidenta de la República, a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y a los tres exjefes de Estado. A continuación, se reunirá con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático y, tras escuchar el discurso de bienvenida del presidente de la República, pronunciará su primer discurso. A las 18:15 visitará al presidente Orsi en el Edificio José Artigas, una de las sedes de la Presidencia de la República de Uruguay. Alrededor de las 18:45 se trasladará a pie y en carrito de golf a la catedral metropolitana de la Inmaculada Concepción y de los Santos Felipe y Santiago, donde presidirá la celebración de las Vísperas junto con los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y seminaristas. El regreso en auto a la Nunciatura Apostólica está previsto alrededor de las 20:00 horas.

El telegrama a Italia

Durante el sobrevuelo de Italia – con destino a Uruguay, Argentina y Perú —etapas de su sexto viaje apostólico – el Papa envió un telegrama al presidente de la República, Sergio Mattarella, en el que confía «los deseos de paz y fraternidad de esos pueblos a la intercesión de la Virgen María y de los santos que les anunciaron el Evangelio de la caridad». El Pontífice acompaña su «cordial saludo» al jefe de Estado «con fervientes oraciones por el bien y la prosperidad de toda la nación italiana».

Mattarella: el viaje del Papa despertará esperanzas para el mundo entero

En su respuesta, el presidente Mattarella agradeció a León XIV por el mensaje y dijo estar «seguro» de que este viaje apostólico «despertará grandes esperanzas y será una fuente de inspiración no solo para los pueblos amigos de ese continente, sino para el mundo entero». El jefe de Estado italiano destacó la «impaciencia» con la que «fieles de diferentes nacionalidades y culturas» y de «distintas condiciones económicas y sociales» esperan la visita del Pontífice. «Están unidos por el entusiasmo y la urgencia de recibir consuelo —se lee en la nota del Quirinal— ante desafíos que se perciben con especial gravedad, especialmente en contextos marcados por fuertes desigualdades, acentuadas aún más por las repercusiones de los conflictos internacionales y de fenómenos de alcance global como los cambios ambientales».

Toda Italia «seguirá con interés este viaje» a América Latina —continúa el mensaje—, una región que ha acogido «con generosidad a cientos de miles de mis conciudadanos», que emigraron en busca de trabajo y de un futuro mejor. Por último, el presidente de la República Italiana renovó al Pontífice «las más sinceras muestras de afecto en nombre de todo el pueblo italiano».

Fuente: Vatican News