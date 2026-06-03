El Área de Mujeres del Seplai reclamó justicia ante nuevos femicidios

Tras el asesinato de una adolescente y otros casos recientes de violencia extrema, el organismo eclesial renovó su llamado a proteger la vida, garantizar derechos y fortalecer una cultura del cuidado.

El Área de las Mujeres de la Secretaría para los Laicos (Seplai), dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), expresó su profundo dolor y preocupación ante los recientes femicidios ocurridos en el país -entre ellos una adolescente en Córdoba cuyo asesinato conmocionó a la sociedad- y reclamó una respuesta eficaz de la Justicia y de las instituciones responsables.

A través de un pronunciamiento difundido en las últimas horas, el organismo recordó las palabras de san Pablo: “Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él”, y afirmó que estos hechos no pueden ser considerados solamente como noticias de impacto mediático, sino como tragedias humanas que dejan “vidas arrebatadas, familias rotas y comunidades heridas”.

En ese marco, el Área de las Mujeres reiteró su condena a toda forma de violencia contra las mujeres y renovó su exigencia de que cesen las vulneraciones a sus derechos. Asimismo, subrayó la necesidad de que quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia actúen con probidad y eficacia para garantizar la verdad y el esclarecimiento de los hechos.

Educar para prevenir la violencia

El documento destacó que uno de los desafíos más urgentes es promover una educación basada en la no violencia y el respeto mutuo. Por ello, las referentes del área eclesial convocaron a las autoridades y a las instituciones competentes a arbitrar todos los medios necesarios para que la justicia alcance a cada una de las víctimas.

“Condenamos enérgicamente los femicidios denunciando toda violencia que sufren las mujeres”, señalaron, al tiempo que insistieron en la necesidad de adoptar medidas concretas de prevención y protección.

Una Iglesia comprometida con la vida

En el mensaje, el organismo reafirmó también el compromiso de la Iglesia con el acompañamiento de quienes sufren situaciones de violencia. “Creemos en una Iglesia que anuncia y que denuncia, que abraza, que sana y que se planta con valentía del lado de la vida”, expresaron.

Retomando la consigna impulsada reiteradamente por el papa Francisco, remarcaron que la defensa de la dignidad humana es para “todos, todos, todos”, y que ninguna forma de violencia puede ser tolerada.

Finalmente, encomendaron esta intención a la protección de la Virgen María. “Que María, Madre de la ternura y la fortaleza, nos acompañe a seguir trabajando por una auténtica cultura del cuidado”, concluyeron.

El pronunciamiento fue acompañado por las consignas #JusticiaporAgostina y #Nocallaráslasviolencias.

Fuente: AICA