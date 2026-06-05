Murió el Indio Solari, una de las figuras más influyentes del rock argentino

Carlos Alberto “Indio” Solari, cantante, compositor y referente ineludible del rock argentino, falleció a los 77 años, según informó este viernes su entorno a través de un comunicado oficial difundido en sus canales de comunicación.

“La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta”, expresa el mensaje, que anuncia que “nuestro amado Indio —su cuerpo, su manifestación física— ya no está”. El texto también transmite el dolor de familiares, amigos y colaboradores, y adelanta que en los próximos días se informará cómo será la despedida pública del artista.

Nacido en Paraná el 17 de enero de 1949 y radicado desde joven en La Plata, Solari se convirtió en una de las voces más reconocibles de la música popular argentina. Como líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, marcó una época con canciones que trascendieron generaciones y ayudaron a consolidar una identidad propia dentro del rock nacional. Tras la disolución de la banda, continuó una exitosa carrera solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

En 2016 hizo público que padecía la enfermedad de Parkinson, una condición que fue limitando progresivamente su actividad artística y sus presentaciones en vivo. Aun así, mantuvo un estrecho vínculo con sus seguidores y continuó publicando música y reflexiones a través de distintos canales.

Más allá de las adhesiones y controversias que siempre despertó su figura, el Indio Solari dejó una huella profunda en la historia cultural argentina. Su obra acompañó a varias generaciones de amantes del rock y contribuyó a moldear parte del imaginario musical del país durante más de cuatro décadas.

El comunicado concluye con una invitación sencilla y emotiva: “Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó”. Una despedida que resume el sentimiento de miles de seguidores que hoy lamentan la partida de uno de los artistas más influyentes del rock argentino.