Estados Unidos: también el Senado votaría contra el muro con México

El presidente declaró un cuestionado estado de emergencia para utilizar 6 mil millones de dólares. También dentro de su partido de oponen a la iniciativa.

La crisis entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su propio partido, el Republicano, se está haciendo evidente con la cuestión del muro en la frontera con México. Luego de que la Cámara Baja le negara el permiso para asignar unos 6 mil millones de dólares suplementarios para cumplir con la promesa de su campaña electoral y avanzar en la construcción del muro, el mandatario había declarado un cuestionado estado de emergencia para justificar el desvío de fondos por ese monto del presupuesto del Pentágono y del departamento del Tesoro con ese fin. Sin embargo, la Cámara Baja volvió a decirle que “no” al votar también en contra de esta medida y cuestionando que exista una emergencia que justifique la resolución presidencial. Que eso ocurriera era muy probable, puesto que desde las elecciones del pasado noviembre esa rama del Congreso cuenta con la mayoría del opositor Partido Demócrata.

Pero ahora el choque entre el Congreso de los Estados Unidos y su presidente vuelve en el escenario del Senado, donde los republicanos son mayoría. Allí se anuncia que cuatro senadores de su partido, y hasta un número total de hasta 10 legisladores republicanos, podrían votar en contra de la resolución de Trump, lo cual constituiría un fracaso político de grandes proporciones.

La razón de esta oposición interna es que Trump de este modo violaría la separación de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo. La declaración de emergencia no tiene justificativo y, como nunca en la historia del país, entidades de la sociedad civil y medios de comunicación, refutan uno por uno los argumentos falsos que el presidente está utilizando para respaldar su decisión. El argumento de los senadores es que, de este modo, se atentaría contra el sistema de contrapesos que dispone la separación de poderes entre Ejecutivo y Legislativo, pues cada vez que un presidente quisiera sortear los límites constitucionales que disponen el voto del Congreso para financiar determinadas iniciativas, podría hacerlo recurriendo al estado de emergencia. El senador republicano Rand Paul ha manifestado que con el presidente Barack Obama su partido se opuso a tal tipo de resoluciones, por tanto, no puede hoy votar en modo diferente, pues no sería honesto.