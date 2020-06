Virtualidad universitaria

La UBA realizó una encuesta entre sus estudiantes para conocer sus opiniones respecto a la cuarentena y la modalidad de cursada virtual. La misma se realizó vía correo electrónico, tuvo como universo a 3500 estudiantes de grado de las trece facultades de la UBA.

Un 74% de los consultados está cursando virtualmente. Del restante 26%, un 12% no pudo acceder a la modalidad, porque sus materias no estaban disponibles en esta modalidad, y un 14% decidió no cursar en modo virtual.

Un 18% cursa una materia, el 29% hace dos, un 40% hace tres materias, mientras que un 11% lleva adelante cuatro materias, el restante 2% cursa más de cuatro materias.

A la hora de evaluar la metodología virtual un 68% respondió como muy buena o buena. Al comparar virtualidad y presencialidad, el 41% afirma que la virtualidad tiene más desventajas que ventajas, el 37% dice que tiene las mismas ventajas que desventajas respecto a la presencialidad y un 20% dice que las clases virtuales tienen más ventajas que inconvenientes.

Al indagar en profundidad respecto a las ventajas y desventajas de la nueva modalidad de cursada afloran dos grandes asuntos: uno vinculado a las cuestiones personales y otro a temas más estructurales.

Las ventajas de cursar a distancia se ven dentro de estos beneficios individuales como la reducción de gastos en transporte o tiempos. Y las desventajas se enmarcan en cuestiones que tienen que ver con problemas estructurales como las fallas de conectividad. Sobre el particular, un 16% de los consultados manifestaron carecer de dispositivos adecuados para conectarse y seguir las clases virtuales. Las ¾ partes de los que tenían inconvenientes, solo contaban con teléfonos celulares como medio de acceso. Estos dispositivos son útiles, pero no resultan adecuados para un uso casi constante en una capacitación que requiera cierto uso intenso de video.

Estas cifras dan un panorama de la situación, que por cierto es dinámica. Seguiremos atentos.

Fuente: https://aduba.org.ar/wp-content/uploads/2020/06/ENCUESTA-COVID-UBA-2020.pdf