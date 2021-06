Una jornada psico-pop

25 de junio.

Our World fue la primera transmisión internacional vía satélite en vivo, que tuvo lugar el domingo 25 de junio de 1967. Participaron artistas de la talla de Maria Callas, Los Beatles o Pablo Picasso, en representación de diecinueve (19) países.

El evento duró dos horas y media, y tuvo una audiencia televisiva impensada: se estima que entre 400 y 700 millones de personas de todo el mundo vieron aquella transmisión.

El sábado 25 de junio de 1932, nacía Peter Blake, el artista que ilustrara la tapa de Sargent Pepper. Aquel disco Beatle marcaría un enorme punto de inflexión en la industria fonográfica. Sargent Pepper fue publicado a principios de junio de 1967, plasmando la época más oriental de los Beatles. Esto motivó que “All you need is love”, fuera escrita velozmente, luego de la publicación del disco, en aquel junio de 1967.

El fragmento más difundido de Our World fue la actuación de Los Beatles, quienes estrenaron una canción compuesta ad hoc, con su mensaje para el mundo “All You Need Is Love”.