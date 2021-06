Un momento de oración: ¡paz para Myanmar!

Un repaso de la historia de Myanmar que ayuda a comprender el doloroso presente.

Por Gergely Antal, ujvarosonline.hu

Creemos en un mundo unido, ya que todos somos hijos del Padre Celestial. “Ama a tu otra gente, a tu nación, como a la tuya propia“, dijo Chiara Lubich, y por eso sentimos la responsabilidad de todos en el mundo. Estamos desolados al escuchar y ver lo que está sucediendo en Myanmar, un país que no conocen muchas personas de Europa, de Hungría (NdT: o de la Argentina y América latina). Sin embargo, tenemos que abrir los ojos para ver el sufrimiento, abrir los oídos para escuchar a las personas que viven con miedo, y abrir nuestros corazones para entender nuestros deberes en la construcción de la paz en nuestra sociedad global. El primer paso es compartir la historia de una nación que lucha, rezar y prestar atención a su causa.

Myanmar tiene muchas caras que quizá no hayamos explorado todavía, pero ya existe una dualidad en el hecho de que este país tiene dos nombres existentes: Birmania es el antiguo exónimo que aún se utiliza, especialmente por la oposición como muestra de desacuerdo con el régimen. El nombre oficial actual es Myanmar, una forma birmana ya existente que la junta militar aceptó en 1989; se está convirtiendo en algo bastante común. Ambos tienen el mismo significado, aunque, por ejemplo, en la ONU se prefiere Myanmar, mientras que en el Reino Unido -antiguo colonizador del territorio- se utiliza más a menudo Birmania. [1]

Uno podría preguntarse: “¿es Myanmar una nación insular en el océano?”. Pues bien, definitivamente no lo es, ni siquiera es un país pequeño, ya que en términos de superficie, Birmania es más grande que Francia, tiene una población de 54 millones de habitantes y está situada entre China, Laos, Tailandia, Bangladesh e India. El país es uno de los menos desarrollados del mundo. Otra razón para no ser conocido es el largo aislamiento de Birmania del resto del mundo bajo el régimen militar durante más de 50 años, que está a punto de volver tras un breve periodo de relativa libertad. La situación es muy complicada, y por ahora sólo podemos ofrecer una pequeña parte de todo el panorama.

Décadas de aislamiento

El país de Birmania es una creación colonial bajo el Imperio Británico desde 1885 hasta 1948. El territorio consistía en unir el Imperio de la dinastía Konbaung (o la tribu Bamar) y varios otros reinos o tribus “menores” como los Shan, los Mon, los Chin, los Kachin, etc. Tras una breve ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, en el momento de la independencia en 1948, cada una de estas tribus tenía sus propias estructuras de gobierno y ejércitos, que se suponía que se integrarían en una estructura de gobierno y un ejército unificados para crear la Unión de la República de Birmania. Sin embargo, esta integración nunca llegó a producirse, ya que justo después de la independencia, los problemas de confianza provocaron un enfrentamiento entre el grupo étnico dominante, los Bamar (el más numeroso en términos de población, más del 75%) y los Karen (el segundo grupo étnico más numeroso, alrededor del 8%) que desembocó en una guerra civil que continúa hasta hoy, convirtiéndose en la guerra civil más larga del mundo, con más de 70 años de antigüedad. El general Bamar Aung San (padre de la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi, una de las personas más conocidas de su país), -considerado el fundador de la Birmania moderna-, consiguió convencer a algunas de las tribus para que aceptaran formalmente crear la Unión. Pero poco después, él y sus colaboradores fueron asesinados y no hubo nadie que siguiera sus pasos.

A pesar de las tres elecciones democráticas celebradas en 1951, 1956 y 1960, las insurgencias comunistas y las luchas étnicas marcaron este periodo antes de que, en 1962, el Tatmadaw (que tradicionalmente significa “el ejército Bamar” en birmano) se hiciera con el poder bajo el mando del general Ne Win, que puso en marcha políticas socialistas y un régimen de partido único como dictador. La libertad personal se vio coartada, y debido a que la junta estaba en el poder, la integración de las diferentes tribus no pudo llevarse a cabo y las divisiones continuaron.

La primera resistencia de importancia fue el levantamiento estudiantil de 1988. Este levantamiento fue brutalmente aplastado dejando más de 3.000 muertos. Sin embargo, este movimiento condujo a la celebración de elecciones democráticas libres y justas en 1990, ganadas por el partido Liga Nacional para la Democracia (LND) por un amplio margen. Al negarse a aceptar los resultados, el consejo militar encarceló a todos los vencedores de las elecciones. El general Than Shwe se convirtió en el líder de facto de Myanmar, y el consejo militar siguió aplicando políticas aislacionistas que mantenían las fronteras cerradas y un contacto insignificante con el mundo exterior.

¿Fin de una efímera edad de oro?

Un Than Shwe envejecido estaba dispuesto a compartir el poder con un gobierno civil y aceptó un futuro más democrático para Myanmar redactando una nueva constitución en 2008. Aunque esto seguía permitiendo al Tatmadaw obtener el 25% de los escaños en el Parlamento, lo que garantizaba su voluntad en cualquier asunto de importancia. Las elecciones de 2010 siguieron siendo injustas, pero el partido político ganador, dominado por los militares, el Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (USDP), continuó adoptando el rumbo marcado en 2008 y empezó a abrir el país y a poner fin a su aislacionismo y al régimen de partido único debido a la presión internacional. En lugar del retirado Than Shwe, el general Min Aung Hlaing se hizo con el liderazgo de la junta. Fue entonces cuando el pueblo birmano empezó a tener libertad tras más de cinco décadas de opresión.

Desde las elecciones de 2015, el gobierno de la LND ha estado al mando, compartiendo el poder con los militares, adoptando más formas democráticas, estableciendo un sistema bancario, firmando varios tratados y convenios internacionales y avanzando hacia ser un país responsable y respetable. Al salir del aislamiento autoimpuesto y estar más en sintonía con el resto del mundo, también comenzó un boom económico. En noviembre de 2020, la LND volvió a ganar las elecciones con más del 83% del voto popular y el 90% de los escaños del Parlamento y la Asamblea. Esto significaba que el USDP seguiría estando muy lejos del poder. No satisfechos con compartir el poder con la LND y queriendo el poder absoluto, el Tatmadaw, bajo el mando del general Min Aung Hlaing, dio un golpe de estado, arrestando y enviando al exilio al gobierno dirigente.

Esta última década ha sido muy valiosa, sobre todo para las generaciones más jóvenes, que han crecido o madurado en sus primeros años de vida adulta en una época menos oprimida, con más y más oportunidades que empiezan a florecer, en comparación con sus padres, que tuvieron que vivir sus vidas en constante temor e inestabilidad. En retrospectiva, visto en el contexto del periodo poscolonial, los últimos 5 – 10 años han sido años dorados para Myanmar. El pueblo disfrutaba de una mayor libertad, que no se veía desde el primer golpe militar de 1962. Sin embargo, todo se desvaneció de nuevo el 1 de febrero. La puesta en escena del golpe de Estado sugiere que no todo el mundo entendió las lecciones aprendidas, del mismo modo que llevó a poner fin a la política aislacionista de Myanmar desde 2010.

La vida cotidiana en constante crisis

En los últimos meses, la gente ha tenido que vivir como si el coronavirus no existiera debido a un movimiento idealista de desobediencia civil. Al principio, el gobierno proporcionó test por Covid, pero más tarde sólo se han hecho a los que tenían síntomas graves (lo que también es una explicación del bajo número de casos). Muchos han optado por la autocuarentena y los únicos signos visuales de la pandemia en el mundo exterior son las mascarillas que se llevan en las calles.

La vida de muchos ha cambiado por completo desde el golpe de Estado. En mayo de 2021, cerca de 800 personas murieron en la violenta represión y más de 3.000 fueron detenidas. Han aumentado los tiroteos en casas y apartamentos; entre los muertos hay decenas de niños, incluidos adolescentes. La mayoría de las víctimas son jóvenes, ya que los manifestantes pertenecían en mayor medida a las generaciones más jóvenes. Miles de personas fueron detenidas arbitrariamente, muchos detenidos fueron brutalmente golpeados y algunos incluso fueron torturados hasta la muerte. Muchos políticos, celebridades, periodistas y figuras públicas se esconden debido a las órdenes de detención del Tatmadaw por haber participado en las manifestaciones prodemocráticas. Debido a esto, las huelgas se han vuelto intermitentes y no hay tanta gente en las calles protestando como antes – miles de personas se habían reunido en la mayoría de las ciudades de todo Myanmar desde febrero. A pesar de la violenta respuesta de la junta militar, existe un consenso entre la población en general: “vamos a luchar por la justicia y la democracia hasta el final”. No quieren vivir otros 50 años bajo la dictadura.

A pesar de que las elecciones no fueron respetadas, los civiles pudieron formar un gobierno “legítimo” que se llama Gobierno de Unidad Nacional, que trabaja muy duro para restaurar la libertad y la democracia en Birmania, pero ningún país extranjero lo ha reconocido oficialmente hasta la fecha. El gobierno legítimamente elegido tuvo que huir al extranjero, buscando asilo en la India o en otros lugares.

Hasta ahora, el golpe ha tenido muchos efectos negativos: muchas personas han perdido sus empleos, muchas inversiones y empresas extranjeras han decidido abandonar el país. Los bancos, las escuelas, las universidades y los hospitales públicos están cerrados o no funcionan a pleno rendimiento, ya que muchos funcionarios y trabajadores de los bancos se han unido al movimiento de desobediencia civil, resistiéndose a trabajar para la junta. La economía -si aún no se ha derrumbado- está a punto de derrumbarse si esto continúa, bailando al borde de un abrupto precipicio. Todos los días se forma una larguísima cola como una gran serpiente delante de cada cajero automático porque la gente no puede sacar dinero de los bancos, ya que se ha limitado la cantidad que se puede retirar en un día. La situación es aún peor para la población vulnerable debido a este triple impacto: la pobreza preexistente, el COVID-19 y la actual crisis política. El PMA estima que 3,4 millones de personas pasan o pasarán hambre en los próximos meses aproximadamente. Dicho esto, Myanmar es un país que no puede permitirse una crisis política, pero las dificultades y el sufrimiento no parecen abrir puertas cerradas.

Estos días parecen un nuevo bloqueo, ya que el golpe se produjo en medio de la pandemia en curso. De vez en cuando se corta la electricidad en regiones enteras. Las tiendas de comestibles y los comercios siguen abiertos a pesar de que los precios de los productos básicos están subiendo, ya que el transporte también se ha visto afectado. No hay autobuses ni trenes, los alimentos y los productos no llegan a tiempo, lo que encarece todo. Además, no es seguro salir a la calle, lo que significa que los soldados y la policía pueden disparar al azar a todo el mundo en las calles si parecen sospechosos o simplemente se les ocurre. No hay estado de derecho y a veces incluso revisan los teléfonos de los pasajeros. Si se encuentra algo (supuestamente) político en sus teléfonos, pueden ser arrestados. Incluso los que hacen la compra con sus teléfonos de aspecto antiguo son objeto de acusaciones de desobediencia, como si la persona no utilizara intencionadamente los teléfonos inteligentes para evitar la condena. Es una de las muchas formas que utiliza el régimen para intimidar a los ciudadanos y evitar que hagan política.

Además, las noches tampoco son seguras. Se producen muchas incursiones nocturnas para secuestrar a políticos y manifestantes. Así, la gente vive con miedo a ser secuestrada. Llaman a la puerta y, si no responden, entran a la fuerza. En caso de que un objetivo desaparezca, golpean a los miembros de la familia. Algunos políticos y periodistas destacados fueron secuestrados por la noche y al día siguiente hubo una llamada en la que se ordenaba a los familiares de las víctimas que se llevaran sus cadáveres. El sospechoso no soportó el interrogatorio durante la noche. Esto significa que nadie está a salvo si no lo está todo el mundo. Las personas que presencian esto se sienten extremadamente doloridas porque lo único que pueden hacer es absolutamente nada.

Otra forma de controlar a la población es la limitación del acceso a Internet en todo el país. Al principio se prohibieron los datos móviles y la Internet inalámbrica para censurar el flujo de información, pero posteriormente se han restablecido en cierta medida. Los militares también han revocado las licencias de seis medios de comunicación. Por el momento, sólo tienen acceso a Internet las personas que tienen instalada la fibra en su casa, lo que supone una falta de disponibilidad a largo plazo. Millones de personas se han quedado sin Internet de fibra, por lo que no pueden informarse de lo que ocurre en el país.

Como la junta está llevando a la nación de vuelta a la época oscura, por no hablar de las atrocidades y los crímenes de guerra que han cometido en el pasado, muchos jóvenes sienten que han perdido su futuro y sus sueños porque todos saben muy bien lo que es vivir bajo el régimen del Tatmadaw. Los jóvenes de 20 años sienten ahora que están pasando por la crisis de la mediana edad, que normalmente se produce a los 40 años. “Además, estoy bastante preocupado por mi salud mental y la de mis amigos. Muy a menudo, nos sentimos inútiles, desolados, asustados y no podemos ni siquiera conciliar el sueño por la noche” – afirma un joven internauta.

¿Sigue siendo una opción quedarse en Myanmar? Algunas personas intentan escapar del país. Algunos soldados y policías que se resisten al régimen intentaron huir a la India, pero al principio el gobierno indio se negó a aceptarlos. Los que huyeron a Tailandia -otro país cuestionablemente democrático- también fueron rechazados. Los otros vecinos, la China comunista y el Laos socialista, han cerrado sus fronteras, y Bangladesh ya tiene sus propios problemas, dejando a los birmanos sin una vía de escape por tierra.

Persecución de minorías étnicas y religiones

Las religiones tienen un estatus extraño en Birmania. Casi el 90% de la población es budista, el 6,2% cristiana (con mayoría protestante), el 4,3% musulmana, y el resto hindú y animista (que practican antiguas religiones populares principalmente en el campo). Es de esperar que en este momento haya un diálogo o una cooperación viva entre, por ejemplo, la Iglesia católica y los budistas o los miembros de otras confesiones.

Desde 1990, tras apartarse de la dirección comunista, el Tatmadaw ha promovido activamente su propia forma de budismo, que es originalmente una religión pacífica. En este caso, la confesión estatal se considera a menudo una especie de extremismo. Han cometido graves violaciones de la libertad religiosa. De vez en cuando, hacen creer a la gente su propaganda religiosa, aunque no siempre ha tenido éxito, ya que algunas personas son conscientes de su trato represivo hacia otras religiones. Se llama “birmanización”, lo que significa que los Bamar, históricamente mayoritarios, gobiernan el país. Antes no existía la inclusión y la igualdad, porque evitaban que otras minorías étnicas y personas de otras religiones formaran parte del gobierno. El sentimiento antimusulmán era bastante frecuente hasta hace poco y el genocidio de los rohingya fue noticia en todo el mundo.

Al igual que los rohingyas musulmanes, la mayoría de los cristianos de Myanmar también pertenecen a minorías étnicas, ya que los misioneros cristianos se establecen intencionadamente entre ellos (sin embargo, no todos los grupos étnicos son cristianos). Las minorías étnicas han sido perseguidas por los militares durante unas siete décadas. La vida de los cristianos es mejor si se les compara con los musulmanes. Aunque la mayoría de los cristianos conocen muy bien las atrocidades de los militares, que son una de las razones de los numerosos grupos étnicos armados y de los continuos conflictos armados en varias regiones étnicas. Esto hace que Myanmar ostente el título de tener una de las guerras civiles más largas del mundo: siempre fue la junta la que empezó a atacar a los grupos étnicos. Esto ha dejado a muchos de ellos sin otra opción que la de defenderse con armas contra la agresión de los militares del Estado. Además, incluso las distintas confesiones cristianas tienen opiniones e ideas diferentes sobre los acontecimientos en curso.

En general, las personas de otras religiones no han recibido el mismo trato que sus homólogos budistas. Por ejemplo, en el caso de un funcionario no budista que trabajara bajo el régimen militar, era muy poco probable que obtuviera un ascenso. Por ello, la mayoría de las minorías y personas de distintas confesiones evitaban trabajar para el gobierno debido a la discriminación. Por el contrario, los birmanos de a pie son como el resto de la gente: amables, simpáticos y educados, por lo que la discriminación no suele ser evidente. En realidad, son el sistema y la política los que dividen a las personas de distintas confesiones. En los últimos cinco años, el país ha tenido su primer vicepresidente, un birmano no étnico. Todavía queda mucho por hacer, pero Myanmar está progresando.

Tensión creciente

Esta revolución no es simplemente una revolución contra los militares birmanos. También es una revolución social para que la gente sea consciente de lo que no había en el pasado. A través de la revolución, la gente ha empezado a tomar conciencia de lo que faltaba antes. Además, los birmanos también han empezado a aceptar el hecho de que el genocidio de los rohingya ocurrió y que las persecuciones de las minorías étnicas fueron reales.

Muchos ven los próximos acontecimientos de forma muy negativa. Se desconoce si la ONU intervendrá con tropas para mantener la paz. Existe la posibilidad de que Myanmar acabe como Siria, ya que el Gobierno de Unidad Nacional está hablando de formar un ejército federal, lo que llevaría a una guerra directa. En la actualidad, cada uno quiere que el otro le acepte como líder de forma inflexible, de lo contrario, seguirán batiéndose en duelo, lo que significa que es una lucha a muerte para ambos bandos. El Tatmadaw tiene un ejército entrenado y decentemente mantenido, y está en una posición ventajosa. Pero, a diferencia de los tiempos anteriores, tienen cero credibilidad a los ojos de la población.

A pesar de la advertencia internacional de que el país va a perder muchos amigos, el Tatmadaw respondió que han tenido la experiencia de trabajar juntos sólo con unos pocos amigos. Es decir, también con Rusia y China. La comunidad internacional debe intervenir y trabajar para que prevalezca la voluntad del pueblo, que es la restauración de la democracia en Myanmar. El medio debería ser el diálogo o forzar a ambas partes a sentarse a la mesa de diálogo. En estas circunstancias, podría ser necesaria una intervención más fuerte. Por desgracia, en el mundo en el que vivimos hay poco apetito político por dicha intervención. Las declaraciones sin acciones concretas, las manos de las Naciones Unidas están atadas, por lo que la indiferencia ante la situación en Myanmar continuaría.

El golpe de Estado y la respuesta al mismo por parte del pueblo birmano les ha puesto en una situación muy difícil. Una catástrofe humanitaria -como la inseguridad alimentaria- ya está en marcha y muestra sus primeros signos. La comunidad internacional puede contribuir a evitar estas muertes innecesarias y ayudar a prestar la asistencia necesaria. La situación está empeorando y se está volviendo trágica, ya que la gente ha empezado a responder violentamente a la agresión después de meses de protestas pacíficas. La pandemia sigue extendiéndose, los testeos se han detenido y los ciudadanos infectados se quedan solos ante el destino arbitrario. Los suministros de alimentos son escasos, quedarse en casa es posiblemente la mejor opción en este momento.

¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie de todo el mundo por Myanmar? Hay voces del país que piden oraciones con la esperanza de que se produzca un cambio. También es nuestra responsabilidad rezar para que la violencia termine y se salven vidas inocentes. Esperamos que no se produzca pronto otra escena como la de Siria.

[1] Aunque Myanmar es una forma más pronunciable en birmano, sigue sin ser un término neutral. Muchas etnias desaprueban ambos nombres porque sólo se refieren al pueblo bamar. (Este tipo de exónimos, que difieren de los endónimos locales, son comunes en todo el mundo).