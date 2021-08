Un percusionista con swing: sobrio, discreto y rítmico

Charlie Watts, el batero que le dio ritmo a los Rolling Stones, cesó de batir parches, tambores y platillos el martes 24 de agosto. Finalizó su vital actuación en Londres, a los 80 años. Los Rolling habían anunciado a principios de agosto que Watts no sería parte de la gira “No Filter” por Estados Unidos, ya que se estaba recuperando de una operación.

Reservado, sobrio y elegante, Watts nunca fue excéntrico, como la mayoría de sus compinches. Charlie tocaba con un toque de swing jazzero, que hizo posible el éxito titánico de la banda. Como dijo el violero Keith Richards en “Life” (autobiografía de 2010), “el sonido de Charlie Watts es la cama en la que me recuesto musicalmente”. Mientras que infinidad de bateros cultivaban el volumen y la grandilocuencia, el propio Watts definía su toque batero como la suma de sutileza, swing y ritmo. “Tanto como la voz de Mick y la guitarra de Keith, el sonido de la percusión de Charlie Watts, eso son los Rolling Stones”, escribió Bruce Springsteen en una introducción al libro del baterista Max Weinberg “The Big Beat”.

Charles Robert Watts nació en Londres el lunes 2 de junio de 1941. Su madre, Lillian Charlotte Eaves, era ama de casa; su padre, Charles Richard Watts, sirvió en la Royal Air Force. Su primer instrumento fue un banjo. Tiempo después le quitó el mástil y lo convirtió en un tambor. Descubrió el jazz a sus 12 añitos, para luego ser fanático de Miles Davis, Duke Ellington y Charles Mingus.

En 1960, Watts se había graduado de la Harrow School of Art y encontró trabajo como diseñador gráfico para una agencia de publicidad de Londres. Escribió e ilustró “Oda a un pájaro de alto vuelo”, un libro para niños sobre el saxofonista de jazz Charlie Parker de 1964!

Los recién formados Rolling Stones sabían que necesitaban un muy buen batero, pero no podían pagarle a Watts, quien ya estaba recibiendo un salario regular como artista gráfico. “¡Nos moríamos de hambre para pagar por él!”, escribió Keith Richards. A principios de 1963, cuando finalmente pudieron garantizar cinco libras a la semana, Watts se unió a la banda, completando la formación canónica de Richards, Jagger, el guitarrista Brian Jones, el bajista Bill Wyman y el pianista Ian Stewart. l

A raíz del éxito de los Beatles, los Rolling Stones pasaron rápidamente a ser una de las bandas más importantes de la invasión británica de la década de 1960. Si bien el riff de guitarra de Richards definió el sencillo más famoso de la banda, el éxito de las listas de éxitos de 1965 “(I Can’t Get No) Satisfaction”, el patrón de batería de Watts fue igualmente esencial. Fue implacable en “Paint It Black” (No. 1 en 1966), flexible en “Ruby Tuesday” (No. 1 en 1967) y el maestro de un ritmo funky en “Honky Tonk Women” (No. 1 en 1969) .

Watts se mostró ambivalente acerca de la fama que logró como miembro del grupo que a menudo se ha llamado “la banda de rock ‘n’ roll más grande del mundo”.

Como dijo en el libro de 2003 “Según los Rolling Stones”: “Me encantaba tocar con Keith y la banda, todavía lo hago, pero no estaba interesado en ser un ídolo del pop sentado allí con chicas gritando. No es el mundo del que vengo. No es lo que quería ser y sigo pensando que es una tontería”. A medida que los Stones avanzaban a lo largo de los años, Watts se basó en su experiencia en artes gráficas para contribuir al diseño de los escenografías, los productos y las portadas de los álbumes de la banda; incluso contribuyó con una tira cómica a la contraportada de su álbum de 1967 “Between the Buttons”.

Se casó silentemente con Shirley Ann Shepherd, estudiante de la escuela de arte y escultora, en 1964. De gira, regresaba solo a su habitación de hotel; todas las noches, dibujaba su alojamiento. “Dibujé todas las camas en las que he dormido durante la gira desde 1967”, dijo a la revista Rolling Stone en 1996. “Es un no libro fantástico”.

De manera similar, mientras otros miembros de los Stones lucharon por el control de la banda, Watts se mantuvo al margen de la política interna. Como le dijo a The Weekend Australian en 2014, “Normalmente estoy murmurando de fondo”.

Pero el verdadero amor de Watts seguía siendo el jazz, y ocuparía el tiempo entre esas giras con grupos de jazz de varios tamaños: el Charlie Watts Quintet, el Charlie Watts Tentet, la Charlie Watts Orchestra. Sin embargo, cada vez regresaba a los Stones, actuando en estadios con entradas agotadas y dibujando camas en habitaciones de hotel vacías.

Alguna vez, Charlie Watts confesó que quiso ser baterista el día que escuchó y vio tocar a Chico Hamilton. Cuando Hamilton ingresó a la banda de Gerry Mulligan, Watts quedó embelesado. Charlie Parker fue una de las primeras influencias jazzísticas en un Charlie Watts de once años, que descubría un mundo nuevo a través de las audiciones de la BBC Light Programme, y hasta lo inspiró para hacer su libro para que los chicos se acercaran a la música, y al jazz!

A los 12 años, Charlie Watts puso “Flamingo”, uno de los discos más exitosos de Earl Bostic e inmediatamente se enamoró del saxo… y del jazz.

Charlie Watts no detuvo su accionar musical por la edad, ni siquiera un cáncer de garganta, allá por 2004 pudo detenerlo. El sobrio batero siguió su ritmo. En 2016, Lars Ulrich, baterista de Metallica declaró que quería seguir tocando hasta los 70, “Mi modelo de vida es Charlie Watts”, quien ahora descansa en jazz ..

Fuente: https://www.nytimes.com/2021/08/24/arts/music/charlie-watts-dead.html