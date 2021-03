Un día como hoy

22 de marzo

1963 Ese viernes se lanza el álbum “Please Please Me”, debut de la banda británica The Beatles en el Reino Unido. Nace la Beatlemanía. Los temas son típicos del repertorio que la banda tocaba durante años en clubes de Liverpool y Hamburgo.

La cubierta está ilustrada con una fotografía de los cuatro en las escaleras de la sede de la compañía EMI en Londres, que sería parodiada por el grupo años más tarde.

El disco consta de catorce temas grabados el lunes 11 de febrero de 1963 en los estudios EMI de Abbey Road, durante una maratónica sesión de diez horas de grabación.

El álbum alcanzó el puesto número 1 en las listas de ventas, convirtiendo al conjunto en la banda más joven en conseguir un número 1 en su disco debut.

Portada y etiqueta

George Martin, al que le encantaba el zoológico de Londres, había pensado que sería una buena publicidad para el mismo si los Beatles posaran para la portada del álbum delante de la casa de insectos del parque zoológico. Sin embargo, la Sociedad Zoológica de Londres rechazó esa idea de Martin. En su lugar, se le preguntó al fotógrafo Angus McBean si quería sacar la famosa foto en color de los cuatro componentes asomados por la barandilla del patio de luces de las oficinas londinenses de EMI. Los Beatles volverían a acudir años más tarde a McBean para recrear la misma toma de la foto en el edificio de EMI, pero años después. Ambas tomas forman parte de los disco con sendas recopilaciones del mítico conjunto.

2018 Culmina “su partido” en las canchas de la tierra, el Sr. René Loco Houseman: hombre del Bajo Belgrano, campeón del mundo, quemero consumado. Surgido del potrero vernáculo, el Loco fue el último wing del fútbol argentino: conjugaba velocidad, habilidad y desfachatez. Un jugador diferente, tanto dentro como fuera de la cancha.

El Loco era un ser fraterno. Pruebas al canto: en tiempos en que los futbolistas cobraban si jugaban al menos unos minutos, solía hacerse el lesionado en los últimos instantes de un partido para que entrara un suplente, y así pudiera cobrar unos manguitos.

El Loco Houseman fue un fuera de serie, un extraterrestre.

Corroboradlo sino en este videillo de TyC

O en esta anécdota del periodista Ernesto Cherquis Bialo:

–¿Dónde está Houseman?, preguntó Menotti en una concentración de la Selección Argentina de cara al Mundial 1978.

– Profe, ¿usted lo vio a Houseman?

– No, no lo vi.

– Sapo, ¿vos lo viste a Houseman?

– No, no lo vi.

– ¿Nadie vio a Houseman?

– No, nadie lo vio…

Hasta que apareció un infidente de los que nunca faltan en los grupos y le dijo: “Flaco, si lo quiere encontrar al Loco, vaya al Bajo Belgrano. Al lado de la villa, hay una cancha, en la cancha se juegan partidos, en esos partidos de villeros juega Houseman”.

– “¡¿Pero cómo va a jugar?!”, replicó Menotti. “¡Si es el titular de la Selección Argentina! ¡Tenemos un partido amistoso la semana que viene!”

– “Flaco, no diga que yo le dije. Vaya a la villa del Bajo Belgrano y fíjese si está Houseman jugando”.

“Pizzarotti (preparador físico de la Selección en Argentina 1978) y el Flaco salieron desde la concentración, preguntaron por la cancha, llegaron a la villa, vieron aquel irregular campo de juego, sin césped y sin redes. Había un partido y mucha gente a los costados. Miraron, se fueron aproximando, trataron de no ser reconocidos, pero Houseman no estaba…

No estaba en el campo de juego. Pero se acercaron al banco y lo vieron sentado.

Sentado en el banco de uno de los equipos de la villa. Entonces el profe lo llamó, se levantó Houseman sin sorprenderse y el profe le preguntó: “René, ¿qué hace usted acá?”. Y Houseman respondió: “El que juega de titular es mejor que yo”.”

Como dijo el propio Menotti, “los que son como Houseman no se mueren nunca”, no cumplen años ni aniversario de nada.