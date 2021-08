Un 25 de agosto

La Independencia del Uruguay se remonta al jueves 25 de agosto de 1825, cuando el Congreso se reunió cerca de Florida. Fue la continuación del proceso histórico iniciado con el desembarco de la cruzada libertadora el 19 de abril de 1825, conocido como desembarco de los Treinta y Tres Orientales, comandados por Juan Antonio Lavalleja. Aquel jueves independentista y liberador, se dictaron tres leyes:

La independencia con respecto al Brasil; Otra que estableció como pabellón de la provincia oriental la tricolor con la leyenda: “Libertad o Muerte”; La unión de la Provincia Oriental a las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Nacían Sean Connery (1930), actor escocés, un pibe bien James Bond; y Elvis Costello (1954), músico británico.

Partían David Hume (1776), filo-economista inglés, y Friedrich Nietzche (1900), filósofo alemán.

Allá por 1991, un finlandés publicaba en la BBS de Usenet, un mensaje donde anunciaba que estaba desarrollando un sistema operativo como alternativa a Minix. El joven ingeniero Linus Torvalds consideró que su trabajo ya había avanzado lo suficiente, y lo compartió en un grupo de noticias:

Hola todos ahí afuera que usan Minix:

Estoy haciendo un sistema operativo (gratuito – es sólo un hobby, no será grande ni profesional como gnu) para clones AT 386(486). Esto ha estado preparándose desde abril, y ahora ya está casi listo. Me gustaría recibir algo de feedback sobre lo que les gusta/disgusta en minix, porque mi OS se parece un poco (el mismo layout físico en el sistema de archivos -por razones prácticas- entre otras cosas). Ahora ya porté bash (1.08) y gcc (1.40), y las cosas parecen funcionar. Esto implica que entraré en terreno práctico en unos pocos meses, y me gustaría saber qué características le gustarían a la mayoría de la gente. Cualquier sugerencia es bienvenida, pero no voy a prometer que las implementaré.

Linus

Este sencillo mensaje es recordado como el hito que marcó el nacimiento del Proyecto Linux. En otras palabras, fue el comienzo de un trabajo colaborativo y global que dio como resultado un sistema de reconocidas virtudes técnicas que hace funcionar a las computadoras más importantes del mundo.

Más tarde, con su incorporación al Proyecto GNU liderado por Richard Stallman, el sistema operativo GNU/Linux se convirtió definitivamente en el mayor exponente del movimiento de Software Libre y el más claro ejemplo de que cuando una buena idea es compartida no se divide; se multiplica y crece a diario.