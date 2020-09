TeleNauta para cerrar el invierno cuarenténico

Proponemos aprovechar este tiempo para nutrirnos de bellas películas o documentales.

La idea es que logremos viajar con la imaginación, y aún desde nuestro aislamiento, logremos la cercanía con las personas.

YouTube – Halmoni (Daniel Kim, 2017) – Bellísimo homenaje que el director ofrece a su abuela, Halmoni, una inmigrante coreana que sigue trabajando en el vivero que estableció junto a su marido en Ushuaia, el lugar más austral del mundo. Un canto a la vida y al laburo.

Play.cine.ar – Judíos en el espacio (Gabriel Lichtmann, 2006) – Interesante mirada sobre una familia judía en vísperas de Pésaj. Desde una comedia, el director nos canta la vida, y nos la deja picando. Ideal para captar algo de los interesantes festejos de la “cole” y el significado subyacente, sean “observantes”, o no ..

Viernes 18

18:22 hs. I-Sat – Eat that question: Frank Zappa in his own words. Documental que profundiza en la generación de un genio del siglo XX cuya forma de entender el mundo sigue siendo actual.

20 hs. Cine.AR – Vilca, la magia del silencio (estreno) – Yicardo fue uno de los artistas más grsosos e ignotos del NOA. Por obra y “magia”, algunas de sus canciones llegaron a BA, interpretadas por músicos como León y Divididos.

22 hs. Cine.AR – Giro de ases (estreno) – Martín es croupier de casino de noche y practicante de magia con cartas de día. Es amigo del Rubio, talentoso carterista, y Mariana, dueña de un local de prestidigitación. Una peli mágica ..

Sábado 19

11:04 hs. I-Sat – Novias, madrinas, 15 años – Documental sobre la vida cotidiana de una sedería cuya clientela está constituida principalmente por mujeres que van a comprar telas para sus vestidos de fiesta.

18 hs. film & arts – Drawings of Christian Dior – Imperdible documental sobre la vida del hombre que conquistó el mundo entero con su primera colección a principios de 1947 con su controvertido New Look.

22 hs. canal a – Una mente brillante – biografìa del genial matemático John Nash.

22 hs. Europa Europa – Cézanne y yo – Vida del escritor Émile Zola y su compañero de colegio, el artista Paul Cézanne, con quien mantendría una larga y fraternal amistad durante toda su vida.

Domingo 2022 hs. Europa Europa – Diana: la Princesa del pueblo.