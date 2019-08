Se disparan los incendios forestales en Brasil

En lo que va del año hubo más de 71.000 focos, más de la mitad en la Amazonia. La sequía explica parcialmente el fenómeno, provocado por los colonos una vez deforestado el territorio.

Entre enero y agosto en Brasil hubo más de 71.000 focos de incendio, más de la mitad en territorio de la Amazonia. Se trata del mayor número en los últimos siete años y una cantidad del 82% superior al mismo período del año pasado, lo que constituye un ulterior ataque más al pulmón del mundo, junto con el ritmo de deforestación que también ha tenido un importante incremento.

Los datos provienen del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), que contabiliza los incendios con la ayuda de imágenes de satélites. Los focos de incendio registrados hasta el 18 de agosto, eran 38.228, es decir el 52,5%, fueron detectados en estados que son parte del territorio de la Amazonía. Un tercio de los focos (21.942) ocurrieron en el Cerrado, una sabana situada cerca del territorio amazónico, mientras que otros 7.943 focos fueron registrados en el Bosque Atlántico, la región boscosa que bordea la mayor parte del litoral del país. El estado más afectado, con 13.641 focos, es el de Mato Grosso, que se extiende por gran parte de la Amazonía.

La extensión de los incendios en la región ha obligado a algunos estados amazónicos, como Amazonas y Acre, a declarar situación de emergencia o alerta ambiental debido a que la humareda multiplica las enfermedades respiratorias, y afecta hasta el tránsito aéreo. El pasado lunes parte de los estados de Mato Grosso do Sul y Paraná, así como Sao Paulo, la mayor ciudad del país, fueron afectados por la extensión de una intensa humareda procedente de los incendios y que prácticamente acortó el día debido al oscurecimiento prematuro.

De acuerdo con el INPE, los focos de incendio tan solo en la última semana han afectado 68 áreas protegidas por ser reservas ambientales o indígenas principalmente en la Amazonía.

El Parque Nacional de la Chapada dos Guimaraes, en Mato Grosso, ya perdió el 12 por ciento de su vegetación, mientras que la cobertura vegetal en la Reserva Indígena Parque do Araguaia, igualmente en el estado amazónico de Tocantins, ha sido diezmada por el fuego.

Incendios y deforestación

La organización no gubernamental Instituto de Pesquisa Ambiental de la Amazonía (Ipam), en un comunicado en el que se refirió al aumento de los incendios, asoció el crecimiento de los focos de fuego a la deforestación promovida por hacendados. “El número de focos de calor registrado en la Amazonía ya es en un 60% superior al de los últimos tres años y ese peak (pico) tiene relación con la deforestación y no con una sequía más fuerte como podría suponerse”, denunció la organización. “Si la sequía no explica los actuales incendios, la retomada de la deforestación de la selva sí lo hace. El fuego es normalmente usado (por colonos y hacendados) para limpiar el terreno después de la deforestación”, agregó el Ipam en su comunicado.

De acuerdo con la organización, los incendios provocados por agricultores y criadores de ganado pueden salir del control. La divulgación del fuerte aumento de los incendios en la Amazonía y de su posible relación con la deforestación promovida por hacendados se produce en momentos en que Brasil es blanco de críticas por las políticas medioambientales flexibles del actual presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro. De acuerdo con un informe del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon), que desde hace 28 años estudia la región, la tasa de deforestación en la selva brasileña creció un 66% en julio pasado, aunque ese porcentaje llega al 278% según las proyecciones del INPE.

El aumento de tala de árboles en el pulmón verde del planeta ha llevado a Noruega y Alemania a suspender partidas destinadas al Fondo Amazonía, dedicado a la protección ambiental en Brasil y del que ambos países son los principales patrocinadores.

Tras las críticas recibidas, Bolsonaro insistió en defender la “soberanía” de Brasil sobre la Amazonía, mandó a la canciller Ángela Merkel a usar los fondos para “reforestar Alemania” y reprochó a Noruega por “matar ballenas” y “extraer petróleo del Polo Norte”. Desde que llegó al poder, el pasado 1 de enero, Bolsonaro ha propuesto un giro radical en política medioambiental, que pasa por la defensa de la explotación de la selva tropical, la legalización de la minería en las reservas indígenas y la reducción de la fiscalización en áreas protegidas. Por otro lado, hace pocos días, el presidente destituyó al director del INPE, “culpable” de haber dado a conocer los datos de la deforestación en el país y su aceleración en lo que va del año. Bolsonaro cuestionó, sin presentar información alternativa, los datos del organismo asegurando que hubo una exageración y que eso dañaba la imagen del país en el exterior.