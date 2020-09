RadioViaje helvético

El Covid nos encierra, pero desde este portal fraterno abrimos las alas de nuestra imaginación.

La propuesta es seguir viajando. Radioviajaremos a Suiza a la localidad de Sumvitg, lugar que en 1984 quedó sin su antigua capilla barroca, debido a una avalancha de nieve.

En esa zona, el arquitecto Peter Zumthor levantó la capilla de San Benito con un esquema minimalista con un artesanía no paralela, con una disposición ojival. El sitio donde está emplazada la nueva construcción, no solo tiene impresionantes vistas a la montaña, sino que está protegido de futuras avalanchas, gracias al bosque que lo rodea.

En una entrevista con The New York Times, el arquitecto Zumthor explicó: “Cuando empiezo, mi primera idea para un edificio es con el material. Yo creo que la arquitectura se trata de eso. No se trata de papel, no se trata de las formas… Se trata de espacio y material.”(1)

Aunque Zumthor utiliza materiales y técnicas modernas para este diseño en particular, la capilla cilíndrica se mezcla de forma natural en su contexto, sin ofender a la dimensión tradicional e histórica de la localidad alpina. Por ejemplo, la capilla está construida con tejas y tijeras de madera, similares a las casas tradicionales de la zona.

El techo de la capilla es una reminiscencia del casco de un barco. Mediar entre el techo expresivo y la base más tradicional, de madera abajo, es una solución elegante, mínima: un anillo de columnas verticales de madera y paneles de cristal que coronan la capilla, permitiendo que la luz natural penetre en el espacio interior.

El espacio interior único contiene columnas de madera minimalistas, vigas y bancos, mostrando la artesanía de Zumthor y su acercamiento delicado a los materiales y detalles.

Una belleza digna de visitar, o de conocer con este simple posteo, complementado con este video donde se ven los sonidos del silencio…

(1) Pogrebin, Robin: Pritzker Prize goes to Peter Zumthor. Publicado en The New York Times, el 12 de abril, 2009