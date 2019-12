Por qué Mendoza reaccionó contra la minería

En la última semana se produjo la mayor protesta que se haya conocido en la provincia cuyana, con una marcha de más de 100 kilómetros que continuó con movilizaciones en municipios. El problema del agua en una provincia bien gobernada pero que no logra progresar.

El santuario de Nuestra Señora de Lourdes es el templo católico más grande de la provincia de Mendoza y es conocido por la procesión de 12 kilómetros que cada 13 de febrero se hace desde la capital mendocina hasta allí. No hay agua corriente en esa zona. Las viviendas de los barrios privados tienen cisternas o tanques grandes. El agua llega por camiones que sacan de los pozos. Hoy sale 400 pesos los 8 mil litros de agua no apta para el consumo y 1.000 pesos los 1.000 litros de agua potable. Eso lo llevan camiones a las casas. Por semana, un camión. Las familias pagan entre 1.200 y 4.000 pesos al mes de agua. Y en verano se suma el alto consumo por riego y piletas. Hoy, por la escasez y alta demanda , los servicios no envían más camiones, lo que constituye un problema serio para los habitantes de esa zona. El agua no alcanza, por más dinero que se pague. Y eso lo siente cualquier mendocino.

Una década ininterrumpida de emergencia hídrica, más la certeza de científicos y organizaciones ecologistas que sostienen que la minería contamina son las causas del descontento social con el gobernaor Rodolfo Suárez, oriundo de La Consulta (departamento de San Carlos) que asumió el 10 de diciembre último, conocido por su eficiente gestión como intendente de la ciudad de Mendoza. Pero también existen causas históricas: el limitado acceso a la información sobre cuestiones clave (entre ellas, la contaminación), desconfianza en las instituciones públicas para el control de la minería y los grupos que sostienen posiciones extremas y a corto plazo. Y por último, una causa que argumentó Suarez: que uno de cada cuatro mendocinos sea pobre y la necesidad de ampliar la estrecha matriz productiva de la provincia.

Causas del problema del agua

La sequía, por el calentamiento global, que derivó en menor caída de precipitaciones en alta montaña y el derretimiento de la nieve antes de lo esperado. Según el Conicet, “Mendoza está atravesando por una mega sequía, la más prolongada en los últimos 40 años”.

Derroche. Las pérdidas en canales y dentro de las fincas representan el 50% del agua destinada al sector agrícola de la provincia. A la vez, el sector agrícola se lleva el 81% del agua de las cuencas mendocinas. Es decir, un poco más del 40% del agua en la provincia se derrocha solo con las pérdidas en canales y fincas. Esto ha llevado a que la Asociación de Inspecciones de Cauce de la primera zona del Río Mendoza, que comprende 22.200 hectáreas en el Gran Mendoza, con 7300 usuarios que reciben el servicio de riego administrado por inspectores elegidos por los regantes, decidiera en el último año limitar el acceso al agua a usuarios que “produzcan vuelcos de agua a las calles o genere derroches”.

En la última semana las multas por derrochar agua aumentaron 450%.

Contaminación. A diferencia de la ley 7722, la nueva norma aprobada (Ley 9209) -que quedó en suspenso tras la masiva marcha popular y que este lunes la Legislatura mendocina derogará por propio pedido del Gobernador- si bien prohíbe el mercurio en todas sus formas, permite el cianuro y ácido sulfúrico. ¿En qué consiste esto? En la utilización de ácido cianhídrico, que es la disolución de cianuro de hidrógeno en agua. El cianuro de hidrógeno se utiliza, por ejemplo, para la producción de plásticos. El ácido cianhídrico es el precursor del cianuro de sodio y el cianuro de potasio. Es la sustancia elegida para la extracción del oro y en Mendoza los proyectos mineros que contemplan la extracción de oro son San Jorge, Don Sixto, Papagayos y Santa Clara. Mendoza tiene 38 de las 3079 toneladas métricas de oro en sus yacimientos. ¿Contamina ya sea el cianuro de hidrógeno como ácido cianhídrico? Según especialistas consultados, el cianuro -por sus características- es tóxico y un caso de su efecto en la minería se corroboró en octubre de 2015, tras el derrame de la Barrick en San Juan. Un informe hecho por la Universidad Nacional de Cuyo determinó que si bien no se halló cianuro en el agua, gracias a su uso para la extracción de minerales el agua tenía manganeso, aluminio, boro, cloruros y sulfatos en valores muy elevados con respecto a lo permitido por ley nacional para el uso de riego y consumo animal. Es decir, el agua se contaminó. “Decir que la minería no contamina no es correcto, como tampoco decir que todos los procesos industriales no generan algún tipo de contaminación”.

Provincia paralizada. Si bien Alfredo Cornejo dejó una provincia ordenada y bien administrada, la pobreza (37,5%) supera a la de Argentina (35,4%), la producción de los principales productos de la provincia cayó en los últimos 10 años: ajo (de 138 miles de toneladas -2008- a 120 -2019-); de 11.024 miles de hectolitros de vino -2008- a 10.936 -2018-); de 18.200 miles de toneladas de uva para vinificar -2008- a 17.186 -2018-); de 2.533 millones de m3 de producción de gas -2008- a 1.722 -2018-); de 6.645 miles de m3 de producción de petróleo crudo -2008- a 4.225 -2018-). En este sentido, la minería es vista desde gobierno y empresarios como una oportunidad para aumentar la matriz productiva, por el empleo indirecto y obras de infraestructura que genera. Cuyo posee el 56% de las reservas conocidas de cobre y el 53% de las reservas de oro. En este sentido, la minería aparece como una tentación para destrabar a esta provincia “paralizada”.

Ver informe interactivo