Necesidades laborales cortitas y al pie

La pandemia vino a agudizar situaciones que vienen de larga data.

El uso de los recursos de la Madre Tierra es uno de ellos. La realidad no es binaria, no se compone de ceros y unos, de negativos y positivos. Esto se vive a lo largo de todo el país. El reclamo puntual, en el caso de pequeñas localidades argentinas, es que muchas veces no se tienen en cuenta las voces de sus pobladores, a la hora de decidir las políticas laborales provinciales.

Evaristo Cual es oriundo de Gan Gan, localidad de la Meseta Patagónica, donde hay que ser bien gaucho para morar allí: la telefonía es satelital, el gas es envasado, las temperaturas son rigurosas, el costo de vida es elevadísimo, porque está a 300 kilómetros del resto de las ciudades de Chubut. Nuestros hermanos vienen clamando por trabajo, y la minería es uno de los pocos bienes disponibles. La miopía de un sector de la población no ayuda, y muchos desde las grandes ciudades, no solo no los escuchamos, sino que proponemos movilizaciones que son bien cool, sin ir al fondo de la cuestión.

El testimonio radial, es del lunes 24 de agosto, y fue fruto de la entrevista con Evaristo en Redacción 20, radio señera del Chubut. Da tela para cortar…