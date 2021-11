Nadie se salva solo

En el marco del camino que se está realizando en la Región Buenos Aires, Cáritas Argentina y la Familia Grande del Hogar de Cristo, se anunció la realización de una Misión Interdiocesana, que se llevará adelante junto a diversas diócesis bonaerenses, en los barrios que se asientan sobre la Ruta 1001.

El Papa Francisco en su mensaje de la Jornada Mundial de los Pobres de este año afirmó que: “Jesús no sólo está de parte de los pobres, sino que comparte con ellos la misma suerte. Sus palabras «a los pobres los tienen siempre con ustedes» también indican que su presencia en medio de nosotros es constante, pero que no debe conducirnos a un acostumbramiento que se convierta en indiferencia, sino a involucrarnos en un compartir la vida que no admite delegaciones”.

Y agrega que “los pobres no son personas «externas» a la comunidad, sino hermanos y hermanas con los cuales compartir el sufrimiento para aliviar su malestar y marginación, para devolverles la dignidad perdida y asegurarles la necesaria inclusión social”.

En este sentido, el obispo de San Justo, Eduardo García, reflexionó: “La Jornada de los Pobres ubicada en el comienzo de este Adviento es un tiempo en el cual se renueva nuestra esperanza en este Dios que se hace carne. Esa carne de Jesús nosotros la vemos todos los días en nuestros barrios, en nuestra gente, especialmente en aquellos que están más rotos. El Señor compartió la vida de los más pobres. Él no nació en un palacio, sino en un pesebre, en una cueva, alejado de todos. Él conoce nuestra vida y sabe que cuando nosotros salimos a misionar, a compartir el Evangelio, no lo hacemos como un acto de proselitismo sino queriendo reproducir en nuestra vida la vida de Aquel… Acercándonos a cada uno vamos hacia ese Jesús que nació pobre, que nació marginado, que nació olvidado pero que, sin embargo, sigue siendo la fuerza de Dios para la salvación y para la vida nueva de todos los hombres. Creemos en esta misión. No la hacemos como un viaje turístico, sino que la hacemos desde la gente que vive en la pobreza, sabiendo que muchos de ellos están rotos y salen de los Hogares de Cristo con la alegría de haber sido sanados y salvados. Alegría para compartir con los demás”.

Fieles a este espíritu, esta Misión Interdiocesana quiere expresar un gesto sencillo de una Iglesia que se involucra con el corazón y con la acción, para potenciar la misión que ya se está viviendo en las parroquias de los barrios populares. Son comunidades donde hay tanta vida y esperanza, como dolor e injusticia. Combinación que nos impulsa a acompañarlas de un modo más cercano.



La ermita de la convergencia

Realizar la Misión durante el mes de noviembre, en el marco de la Jornada Mundial de los Pobres a la que nos invita el Papa Francisco, es una forma de testimoniar la presencia de una Iglesia que abraza a los más necesitados. Por tal motivo, sobre la Ruta Provincial 1001 en el punto en que se unen los tres partidos se construirá una ermita como signo tangible de la esperanza que anima a esta Misión.

Cronograma de la primera etapa

Sábado 27/11

Playón Hospital Favaloro

Envío 9:30 hs

Obispo a cargo: monseñor Fernando Maletti, titular Merlo-Moreno

Domingo 28/11

Misa 18 hs

Obispo a cargo: monseñor Jorge Vázquez, titular de Morón