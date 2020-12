Mons. Ojea a legisladores: No a la cultura del descarte que es el aborto

El presidente de la CEA pidió a los legisladores que reflexionen sobre lo que significa el respeto a la vida y no opten por el descarte del niño por nacer en su estado de total desprotección.

El obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Vicente Ojea, difundió una declaración ante el inminente debate del proyecto de ley de aborto en la Cámara de Diputados, en la que llama a los legisladores a que, antes de votar, reflexionen sobre lo que significa el respeto a toda vida.

“El papa Francisco nos hablado reiteradas veces acerca de la cultura del descarte. En la última encíclica que nos ha regalado, nos dice que nuestro trato es utilitario, que nos falta gratuidad y que la cultura del descarte se aplica a todo nivel: a los más pobres; a los migrantes; a los ancianos; a los discapacitados, y qué decir del niño por nacer en su estado de total desprotección”, recordó mediante un video.

“Una sociedad se define por la mirada que tiene hacia el más vulnerable, el más pobre y el más indefenso; esto es lo que caracteriza y sella la dignidad de un pueblo y de una cultura”, sostuvo.

El presidente del episcopado insistió en pedirle a los legisladores que, antes de votar, reflexionen un segundo sobre “lo que significa el respeto a la vida” y el hecho de que tantas personas “van a ser privadas de la luz y que pueden enriquecer nuestro mundo y llenarnos de esperanza”.

“Usemos este silencio, pidiendo verdaderamente al Señor la luz para todos aquellos que tienen la responsabilidad en este momento”, sugirió.

Texto de la declaración

Decía San Pablo VI que cuando hay problemas y conflictos grandes en un embarazo no deseado, no se trata de segar la fuente de la vida, sino de ampliar el lugar en la mesa de los que son llamados a la vida, para que quepan todos. Este es un llamado a la generosidad del alma de los pueblos también, para recibir a todos los que son llamados y no a algunos, excluyendo a otros, porque esto es descarte.

Le pedimos a los Legisladores antes de votar, un segundo de reflexión frente a lo que significa el respeto a la vida; y tantas personas que van a ser privadas de la luz y que pueden enriquecer nuestro mundo y llenarnos de esperanza.

Usemos este silencio, pidiendo verdaderamente al Señor la luz para todos aquellos que tienen la responsabilidad en este momento.

Que Dios los bendiga.

Fuente: AICA