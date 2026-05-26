Mons. García Cuerva: “Lo que nos falta es diálogo, encuentro y reconciliación”

En el tedeum por el 25 de Mayo, el arzobispo porteño reclamó priorizar a los más vulnerables y exhortó a dejar atrás la violencia verbal y la polarización.

En el tradicional tedeum por el 25 de Mayo, celebrado en la catedral metropolitana de Buenos Aires, el arzobispo porteño, monseñor Jorge García Cuerva, llamó a construir “cuatro acuerdos fundamentales” para la Argentina: el bien común, el diálogo, la amistad social y la esperanza.

La ceremonia contó con la presencia del presidente Javier Milei, integrantes del gabinete nacional y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, entre otras autoridades civiles y militares.

Tomando como eje el pasaje evangélico del paralítico de Cafarnaúm, monseñor García Cuerva comparó la situación de muchos argentinos con la de quienes “experimentan estar paralizados en sus esperanzas, en sus oportunidades y en su dignidad”.

El arzobispo sostuvo que no es tiempo de buscar culpables, sino de asumir responsabilidades colectivas para sanar “tantas parálisis personales, familiares y sociales”. En ese sentido, destacó la actitud de los cuatro hombres que acercaron al paralítico a Jesús y afirmó que fueron capaces de dejar de lado diferencias para ayudar al más frágil.

“En términos políticos: acordaron, consensuaron; se plantearon una tarea común pensando en los más frágiles”, expresó.

A partir de esa imagen, propuso cuatro acuerdos fundamentales: “El bien común, el diálogo, la amistad social y la esperanza”. Y advirtió: “El ‘sálvese quien pueda’ no es más que expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad y descompone la Nación”.

También reclamó una dirigencia que “se anime al diálogo, al encuentro y a la reconciliación” para responder a quienes sufren la falta de trabajo, educación y oportunidades.

Críticas a los discursos violentos

Durante la homilía, monseñor García Cuerva cuestionó con dureza las agresiones verbales y la violencia en redes sociales. Comparó a los escribas del Evangelio con “los odiadores de aquella época” y afirmó que actualmente existen “haters instalados delante de una pantalla para hacer terrorismo de las redes, descalificando y difamando”.

En ese contexto, citó al papa León XIV, quien en su mensaje para la Cuaresma de 2026 exhortó a “desarmar el lenguaje” y renunciar “a las palabras hirientes, al juicio inmediato y a las calumnias”.

El arzobispo insistió en que “los violentos de la actualidad no tienen que detener a los hombres y mujeres que quieren hacer algo por la Patria” y exhortó a revitalizar el tejido social “venciendo la invalidez de la desesperanza y la intolerancia”.

El legado de Mamerto Esquiú

En otro tramo de la homilía, monseñor García Cuerva evocó al beato Mamerto Esquiú, en el bicentenario de su nacimiento, y retomó una de sus expresiones más conocidas: “¡República Argentina! ¡Noble Patria! (…) Nuestras manos no descansarán hasta verte rebosando orden, vida y prosperidad!”.

Asimismo, pidió recuperar la memoria agradecida de la historia nacional y cuestionó “la ostentación, el despilfarro y el derroche” frente a las necesidades sociales.

Hacia el final, llamó a que “Argentina sea casa y mesa familiar para todos sus habitantes” y recordó que el primer gobierno patrio convocó a la “más estrecha unión y conformidad recíproca”.

“El sueño fundacional fue siempre la unión. Hagámoslo realidad”, concluyó, antes de encomendar el país a la protección de la Virgen de Luján.

[Texto completo de la homilía]

Fuente: AICA