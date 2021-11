Monitoreo de ballenas

Un programa que estudia la migración de las ballenas brinda claves para entender cuestiones sobre el comportamiento de estos cetáceos. El mismo se lleva a cabo desde la Provincia del Chubut.

“Siguiendo ballenas” es un proyecto colaborativo a través del cual se estudian los movimientos migratorios de ballenas marcadas con transmisores satelitales en el Golfo Nuevo. Conocer lo que hacen las ballenas en sus viajes oceánicos aporta información valiosa para su conservación, porque permite localizar los ambientes clave para su ciclo de vida. Además, genera información relevante para sustentar la importancia de las áreas marinas protegidas y para elaborar recomendaciones de regulación de actividades humanas con potencial impacto sobre la fauna marina.

En septiembre-octubre de 2021 equiparon 18 ballenas francas de la población de Península Valdés con transmisores satelitales: 13 madres con cría y 5 individuos solitarios. El objetivo es seguir sus rutas migratorias desde el Golfo Nuevo, área de reproducción, hacia las zonas de alimentación en el Atlántico sudoccidental y los mares subantárticos. Y se las puede seguir a través de un mapa en su portal – http://siguiendoballenas.org/

El proyecto es posible gracias a la articulación de esfuerzos del Laboratorio de Mamíferos Marinos del CESIMAR-CONICET, CIMAS-CONICET, ESCiMar de la Universidad Nacional del Comahue, Fundación Patagonia Natural, Instituto Aqualie, Instituto de Conservación de Ballenas, Marine Ecology and Telemetry Research, National Oceanic and Atmospheric Administration, Programa de Monitoreo Sanitario Ballena Franca Austral, University of California Davis – Wildlife Health Center y Wildlife Conservation Society Argentina.

