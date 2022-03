Lengua aymara: buena salud y escaso apoyo

El aymara es una de las lenguas indígenas más importantes en Bolivia, que se mantiene y no declina. Una posible causa es la existencia de autores que escriben con sus palabras, jóvenes que hacen rap en aymara y radios que transmiten exclusivamente en el idioma.

El escritor aymara Ruben Hilari, autor del poemario titulado “Todos Debemos Estar en Constante Comunicación, Unos con Otros”, es uno de los que lamenta la falta de apoyo estatal para la difusión de las obras escritas en aymara. Ruben destacó que en El Alto se está escribiendo literatura en aymara, ensayos sobre lingüística, sociología e historia. Se están elaborando diccionarios temáticos, como el que redacta él mismo sobre términos tecnológicos sobre el vocabulario de las plataformas digitales, pero no hay apoyo estatal para la difusión de esas obras y ni siquiera de las editoriales en aymara que están funcionando en El Alto, donde muchos hablan en esa lengua indígena. El apoyo gubernamental sería ideal para que Bolivia acompañara con hechos, la presidencia pro tempore del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas, institución creada en el marco del Decenio de las Lenguas Indígenas, que preside desde 2022 por diez años.

“Hay bastante material producido. No se conoce, no se muestra, no se promociona, no hay ferias del libro en aymara”, lamentó.

Una forma de difundir el aymara entre los jóvenes del país y más allá de las fronteras ha sido la música por medio del grupo Nación Rap, cuyos cantantes Eber Miranda y Tawit han fusionado con éxito el mundo andino con el rap.

Si la poesía y el rap son expresiones de la modernidad del aymara, la radio ha sido el medio que ha ayudado a la pervivencia de la lengua desde hace muchas décadas.

Es el caso de radio San Gabriel, que tiene 67 años de vida y es una emisora emblemática de la identidad aymara en El Alto, en los pueblos del altiplano y entre los migrantes aymaras, como dice el locutor Romualdo Huanca, que conduce un programa sobre medicina tradicional desde hace dos décadas.

Según datos oficiales, más de 1 millón de personas se identifican como aymaras en Bolivia, cuya población para este año rondaría los 12 millones de habitantes.

Fuente: https://www.france24.com/es/programas/aqu%C3%AD-am%C3%A9rica/20220326-aymara-lenguas-nativas