La OEA auditará los resultados de las elecciones en Bolivia

Se lamenta la muerte de dos manifestantes en choques entre partidarios del gobierno y activistas de la oposición. El gobierno admite el carácter vinculante de la auditoría.

No se aplaca la protesta en Bolivia por los resultados de las elecciones del pasado 20 de octubre. Desde la oposición hay diferentes voces, por un lado se pide la celebración de nuevos comicios, por otro se acepta la auditoría que realizará la Organización de Estados Americanos (OEA) cuyo responso será vinculante, según ha confirmado el ministro de Comunicación. Este martes, el vicepresidente Álvaro García Linera (foto), ha invitado públicamente al candidato de Comunidad Ciudadana, el ex presidente Carlos Mesa, de sumarse a la auditoría. Pero también desde la sociedad civil se ha pedido al gobierno gestos de apertura. La Iglesia católica ha invitado a que se celebre la segunda vuelta ante un resultado sobre el cual hay muchas dudas y ante la conmoción pública. La Iglesia católica boliviana, que en el pasado defendió a Morales cuando sus derechos fueron pisoteados, esta vez pide contemplar la aspiración ciudadana a comicios transparentes. En esto, se une a numerosas organizaciones de la sociedad civil que también piden celebrar una segunda vuelta.

Evo Morales, según las autoridades electorales, superó aunque sea por algunas décimas, los 10 puntos de distancia sobre su adversario más directo, Mesa, resultando ganador en primera vuelta. La suspensión durante 20 horas del escrutinio suscitó las suspicacias de la oposición que ya celebraba la oportunidad de una segunda vuelta, pues hasta ese momento la distancia entre los dos candidatos era menor a 10 puntos. Las explicaciones acerca de esta suspensión – hay que decir que no es la primera vez que sucede – no han ayudado a aclarar la situación. Finalmente, una de las versiones fue la dificultad para recibir las fotos de las actas desde las zonas más rurales y alejadas de centros urbanos del país, no siempre con la facilidad de acceder a internet. El hecho de que esos sectores han tradicionalmente votado por Morales, explicaría el cambio de tendencia que, 20 horas después de la interrupción, determinaría la victoria del actual presidente, Evo Morales. Sin embargo, se acumulan reportes de organizaciones de la sociedad civil acerca de irregularidades. El obispo católico Eugenio Coter recuerda que “muchas personas testifican que han sido registradas como residentes en una región distinta de la suya”.

Por su parte, el partido opositor de Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, ya había ventilado la posibilidad de un fraude antes de las elecciones. Denuncia que desde el 20 de octubre ha vuelto a formular reiteradamente. Entre los indicios de las irregularidades se menciona la presencia de boletas ya votadas en casas de particulares. Sin embargo, desde el oficialismo se responde que en sí las boletas votadas no tienen ningún valor para el recuento, ya que dan fe del escrutinio las actas finales si éstas no tienen irregularidades. Las mismas son fotografiadas y las imágenes enviadas para el recuento rápido.

Lamentablemente, sigue habiendo choques entre partidarios del oficialismo y de la oposición. Ha habido piquetes y barricadas en numerosas ciudades, incluso se han incendiado oficinas de edificios públicos y desde la oposición se acusa la agresión de partidarios del gobierno en tales oportunidades. Los heridos han sido decenas y se lamenta la muerte de dos personas por disparo de balas. Una de ellas se confirmó ser un activista de Comunidad Ciudadana.

Se espera que la auditoría de la OEA pueda aportar tranquilidad al país y evitar ensanchar la fractura que se aprecia en la ciudadanía.