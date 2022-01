JJJ – Juampy Juárez Jazzdemia

Nos desplazamos a Ciudad Jardín, en el conurbano bonaerense, para conversar con el inquieto guitarrista JJ.

Juampy nos dio a conocer otra forma de aprovechar el tiempo, en medio de la pandemia: está escribiendo su 22° libro sobre aspectos musicales de la guitarra, y sacó Jazzdemia, un disco que conjuga música en tiempos de confinamiento, logrando un resultado altamente positivo. Lo hizo junto a Oscar Giunta en percusión y Flavio Romero en contrabajo.

Nuestro entrevistado es un innovador y un referente ineludible de la viola moderna, no lo decimos arbitrariamente, sino que lo refrenda el Blog Prepared Guitar y la nominación como mejor guitarrista de la Argentina en el 2018 por la prestigiosa publicación BA Jazz Magazine.

Innovador, docente y compositor, JJ ha tocado y grabado con músicos de la talla de Ben Monder, Howard Alden, Steve La Spina, Pedro Aznar, Gene Bertoncini, Oscar Feldman, Oscar Giunta, Ciro, o Javier Martínez.

Juampy es un innovador y un todo terreno en el universo de la música. Cultiva el jazz fusión, el heavy metal, o el rock. Innova y expande los límites de la viola. Tomó lecciones con maestros inmensos como Gene Bertoncini, o el inolvidable pianista Barry Harris. Tocó en escenarios de Argentina, Brasil, Estados Unidos o España.

Uno de sus objetivos es “que la música continúe transformando este mundo en uno mejor, ayudando a las personas a volverse más espirituales y menos orientadas al material o al consumo. Pero el problema es que no hay música, en realidad la música creativa necesita más canales para una audiencia masiva, y no se mantiene en secreto solo para los músicos. No es culpa del artista, si no de las autoridades y de los medios”.

La técnica es importante solo para dejar hablar tu propio corazón, para dejar que tus sentimientos y emociones se le escapen a la audiencia. La técnica es una herramienta, nunca un objetivo. Lamentablemente, en los días que vivimos, se ve a la inversa.

Cuestiones digitales

La escena digital ayudaba a difundir la música creativa a lugares que era imposible de difundir, cuando crecí en Buenos Aires, era casi imposible comprar muchos discos, así que tienes que alguien para importarlo de Estados Unidos o Brasil.

Música del alma

Toco música para decirle a la gente que soy, ningún otro idioma o disciplina habla más de mí que la música Amo la música hasta la muerte, cambió y me salvó la vida, me ayudó a ser un mejor chico y me enseñó algo diferente cada día. Descubro algo nuevo casi a diario, así que vivo feliz siendo músico. No puedo pensar en una vida mejor.

Rivomúsica

Juampy aludió a una metáfora para definir esta moda de música para estar calmado, como si uno consumiera Rivotril. “Escuchamos música para estar calmados, o para estar en trance, como si nadie quisiera ser introspectivo. Cada vez que uno se asoma para adentro, ve algo que no quiere mirar. Porque el ser solo se vislumbra en la angustia, o en el aburrimiento, es allí donde somos más reales”, afirmó y aclaró que esta cita es de Heidegger. La música de Juampy, invita a que miremos dentro nuestro, y es fruto de la expresión absoluta de libertad.

Son días de virus y rosas ..

Jazzdemia se puede escuchar en YouTube

Juampy actuará en la ciudad de Córdoba, junto al mítico saxofonista Oscar Felmdan (bastión de Los músicos del Centro, banda irrepetible que iluminó los 80 y los 90 en soledad), Milton Arias en bajo y Luis Barzola en batería.

El sábado 8 de enero desde las 21 hs., tocarán en Chili, en Fructuoso Rivera 273 del Barrio Güemes de la capital cordobesa.

El domingo 9 de enero actuarán desde las 20 hs. en el Cobbler Bar del Mercado de las Rosas, en la Avenida Rafael Núñez del Cerro de las Rosas, también en Córdoba.

Fuentes:

http://preparedguitar.blogspot.com/2014/12/juampy-juarez-13-questions.html

https://juampyjuarez.com