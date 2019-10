Impeachment: dudas sobre la confiabilidad de la información sobre Biden

El enviado especial en Ucrania habría advertido al abogado de Trump que no eran creíbles los datos sobre supuestos intereses espurios del ex vicepresidente.

Una de las claves en las investigaciones que conduce la Cámara de Representantes tiene que ver sobre la información que recibía el presidente Donald Trump sobre el ex vicepresidente Joe Biden (foto), en ese momento en contacto con el gobierno de Ucrania. El presidente norteamericano habría pedido al actual presidente ucraniano investigar los intereses personales del ex vicepresidente, cuyo hijo había sido contratado con un jugoso sueldo por una empresa local. Por ese motivo, la Cámara baja está realizando investigaciones, puesto que ello podría configurarse como una grave violación de la norma constitucional: solicitar a un país extranjero ingresar en un tema nacional, de interés directo de Trump, debido a que Biden es el candidato que mejor se perfila en vista de las elecciones del año que viene.

Sin embargo, el Washington Post señala que, a partir de fuentes anónimas, esa información acerca de intereses espurios de Biden en el país europeo, no era confiable según habría declarado el propio enviado especial para Ucrania del gobierno de Trump. Kurt Volker, lo habría señalado durante una declaración a puerta cerrada ante tres comités de la Cámara Baja, que están recogiendo datos en vista de la posibilidad de que se proceda en el impeachment contra el presidente, lo que podría llevar a su destitución. Volker, que se ha desempeñado como diplomático en el país del este europeo, renunció al cargo precisamente a partir del escándalo estallado sobre los supuestos intereses familiares de Biden y la conversación de Trump con el mandatario europeo en la que insiste numerosas veces para que investigue a su adversario interno. El diplomático habría relatado haber indicado al abogado de Trump, Rudolph Giuliani que las fuentes sobre los supuestos intereses de Biden no eran confiables y que la información proveniente del gobierno ucraniano no sería “rigurosa”. Entre los contactos de Giuliani en Ucrania, figuraba un fiscal, sucesivamente acusado y removido por corrupción. Volker también habría recalcado haber recomendado a las autoridades del país europeo de mantenerse alejadas de las cuestiones internas de Estados Unidos para no dar la impresión de interferencias con las elecciones presidenciales.

Fue precisamente Volker quien, en la denuncia presentada por un agente de la CIA sobre la solicitud de investigación sobre Biden por parte de Trump, puso a Giuliani en contacto con miembros del gobierno ucraniano. Lo cual habría sido confirmado por el propio diplomático, pero aclarando que advirtió sobre la no confiabilidad de la información que se recogería.

La Cámara Baja dispone de los votos necesarios (prácticamente todos del partido demócrata) para abrir el proceso de impeachment contra el presidente. Está evaluando los hechos y recogiéndolos para verificar si existe la materia grave necesaria para promover una investigación y el proceso. Los republicanos que asistieron a las declaraciones de Volker sostienen que no. Habrá que ver cómo la mayoría demócrata ponderará los elementos recogidos. Y en caso de promoverse el impeachment, será clave el voto en el Senado donde es mayoría el partido republicano, además de necesitarse los dos tercios de los votos para destituir al presidente.