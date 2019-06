El Supremo Tribunal de Brasil no liberó a Lula

Los jueces rechazaron dos habeas corpus presentados por sus abogados. Cabe la posibilidad de que reconozcan que el juez que lo condenó no fue imparcial.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil mantendrá encarcelado al ex presidente Inacio Lula da Silva. Los abogados del ex mandatario, quien purga en la cárcel desde hace 14 meses una condena a 12 años por el delito de corrupción, habían presentado dos habeas corpus a raíz de la publicación de interceptaciones telefónicas que revelaron instrucciones y sugerencias del juez que lo condenó, el actual ministro de Justicia, Sergio Moro, a los fiscales que lo estaban investigando. Tales contactos, son prohibidos por el código procesual brasileño.

Según los abogados, se trataría de documentos que indican una intencionalidad del juez determinado en llegar a una condena y por tanto esa sentencia debería ser anulada. Lo cual abonaría la tesis de que la condena de Lula fue en base a indicios y con pruebas muy débiles (se le adjudicó la posesión de un departamento de tres pisos nunca utilizado), motivada por el objetivo político de impedirle la participación en las últimas elecciones.

Sin embargo, los jueces del tribunal han rechazado los habeas corpus, el primero por cuatro votos en contra y uno a favor. En este petitorio los abogados solicitaban la excarcelación ante los nuevos hechos. El segundo en cambio solicitaba además de la liberación del ex presidente la anulación de la sentencia condenatoria. También fue rechazado con una votación de tres contra dos. Los jueces del Supremo no se pronunciaron sobre la parcialidad del juez y la eventual casación del juicio. Las chances de Lula ahora se centran en la posibilidad de que los jueces del máximo tribunal reconozcan que Moro no actuó con imparcialidad, coordinando las acusaciones presentadas por los fiscales.