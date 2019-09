El “impeachment” contra Donald Trump y la campaña electoral

El juicio político lo pone en marcha la Cámara Baja, pero decide el Senado. Será difícil que se llegue a la destitución, aunque igual puede ser una derrota.

¿Donald Trump será destituido? La pregunta ha sido tomada en consideración varias veces desde que este millonario ha asumido como presidente de los Estados Unidos. Probar los cargos que se pueden levantar contra un presidente es ya de por sí algo notable. Pero todavía más notable sería conseguir la cantidad de votos necesarios para llegar a la destitución.

El impechment debe ser promovido por la Cámara de representantes, donde se debe disponer de los votos de la mayoría, para que sucesivamente el proceso siga en el Senado, donde hacen falta los dos tercios de los 100 votos. Sí es más viable promover la iniciativa en la Cámara, los dos tercios de los senadores son un logro casi imposible. El Partido Demócrata controla la mayoría de los representantes, pero es minoría, aunque solo por un voto, en la Cámara Alta. Aunque un solo partido controle las dos ramas del Congreso de los Estados Unidos. Es allí donde el impeachment puede empantanarse definitivamente. De hecho, ningún presidente de los Estados Unidos ha sido destituido a lo largo de la historia. Y, para evitar el impeachment luego del escándalo de las escuchas telefónicas del caso Watergate, Richard Nixon prefirió dimitir.

El intento de los republicanos de destituir al demócrata Bill Clinton por haber mentido acerca de haber tenido relaciones sexuales en la Casa Blanca con una pasante, fracasaron ante el rechazo en la votación y eso acrecentó la popularidad del entonces presidente. Fue suficiente para ello el tecnicismo de admitir que hubo algo impropio sin admitir que al respecto mintió. Un presidente estadounidense no puede mentir. Otro intento fracasó en el siglo XIX.

En su momento, Ronald Reagan evitó la posibilidad de un juicio político porque los militares que contrabandearon armas a Irán (país sometido a embargo) para con ello financiar la guerrilla nicaragüense de derecha (Contra) se asumieron por entero la responsabilidad de los hechos: él no tenía conocimiento al respecto. Nadie pudo creerse eso, como nadie cree que Clinton solo tuvo una conducta inapropiada –pese a que se trata de hecho cuya gravedad es incomparable- pero era suficiente para salir airosos del trance.

Bien lo sabe la líder demócrata Nancy Pelosi que hasta el momento no avaló ninguna tentativa de impeachment de Trump pese a las reiteradas fechorías del presidente, antes y después del mandato. Para hacerlo se necesitaba algo bastante más grave que ocultar relaciones de mujeres pese a haber mentido al respecto. Eso grave apareció. Aunque no se dispone de la desgrabación de la conversación, Trump aprovechó su poder para insistir ante el presidente de Ucrania que se investiguen los intereses económicos del candidato republicano Joe Biden en el país del este europeo, ante un supuesto caso de corrupción. La conversación es muy explícita y Trump da entender que Ucrania podrá verse beneficiada económicamente, días antes había bloqueado apoyos financieros por unos 300 millones de dólares. Eso supone violar la constitución norteamericana, porque implica haber utilizado el poder del que dispone, para utilizarlo contra el candidato que los sondeos muestran como uno de los favoritos para la carrera hacia la Casa Blanca del año que viene. La muy hábil presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, consideró que había materia grave para actuar y ya consiguió el apoyo de 218 diputados (todos republicanos) sobre el total de 435 legisladores. Lo obtuvo pese a que de los 235 legisladores demócratas, hay 17 que están en contra o no se decidieron por el impeachment.

El entorno de Trump ha admitido que se habló con el presidente ucraniano de Joe Biden, lo ha hecho el abogado de Trump, Rudolph Giuliani. Además, circula el memorándum de la conversación, que si bien no es textual indica claramente el sentido de la conversación. Se espera el texto integral, pero no caben muchas dudas. Un factor clave será el denunciante anónimo que ha disparado el caso y que deberá aparecer para aportar los documentos en sus manos. Alguien que pertenece a la comunidad de la inteligencia y que, posiblemente, luego será expulsado y por siempre de la administración. Los demócratas saben de los escollos. Pero puede que el intento persigue otro resultado, quizás más al alcance: demostrar que el presidente está convencido de que está por encima de la ley, algo que algunos republicanos incluso promueven conceptualmente, por tanto usa de todos sus poderes incluso para sus personales intereses políticos. La defensa en este episodio se empantanaría en haber ocultados información y mentido sobre los verdaderos objetivos de la conversación con el presidente ucraniano. Algo que nadie se puede creer fácilmente. Y eso debilitaría la popularidad de Trump entre aquellos que estaban dispuesto a votarlos, aunque con algunas reservas respecto de sus modales, dando por descontado que el núcleo duro del voto republicano se identifica con “partear puertas” donde sea necesario y sin muchas contemplaciones en cuanto al Estado de derecho. Habrá que ver si las sospechas de actos de corrupción por parte del entorno de Biden – está involucrado un hijo contratado por una firma que trabaja en Ucrania- tiene asidero. Y habrá que ver si entre los propios republicanos la mayoría querrá seguir apostando al caballo Trump como ganador de las próximas elecciones. Pero no caben muchas dudas de que la campaña electoral ha comenzado.