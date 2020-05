Ecos del viento

Este miércoles 20 de mayo a las 21 horas, conversaremos acerca de la película The boy who harnessed the wind (El niño que domó el viento), que narra el accionar de un humilde joven de Malaui como William Kamkwamba.

El film está en Netflix – https://www.netflix.com/watch/80200047?source=35, narra detalles de la vida de este joven africano nacido en 1987, que supo reinventarse a sus 15 años para construir un molino eólico que ayudó a varios miembros de su comunidad, en medio de una sequía que azotaba a la región, y logró salvarlos de la hambruna.

Días atrás escribimos sobre William como así también de la película que habrá de reunirnos este miércoles.

A las personas que se quieran sumar a esta conversación, deberán inscribirse remitiendo un mensaje privado vía facebook a https://www.facebook.com/laudatosiargentina/ o vía instagram a https://www.instagram.com/laudato_si_argentina/

Luego de la correspondiente inscripción, recibirán detalles con la dirección del encuentro del día miércoles. Compartiremos detalles del film, que recordamos debe ser visto con anterioridad. Será un momento para compartir en esta cuarentena, en el marco de actividades de la Semana Laudato Si’.