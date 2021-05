Discos, himnos y songbook

El martes 13 de mayo de 1941, el pianista Fats Waller, grababa en el sello RCA Victor dos temas, para un disco simple de 78 revoluciones por minuto.

En el lado A, tenía el tema Rock Chair, mientras que en la cara B, llevaba una composición del prolífico Hoagy Carmichael: Georgia on my mind. Una melodía que el propio autor había compuesto en 1930. Por algún motivo, la versión del gran Fats, cobró notoriedad. De este modo, Georgia on my mind, sería incluida en el American Songbook. La cosa no se detuvo allí, ya que en abril de 1979, el norteamericano estado de Georgia la adoptaría como himno.

Resumimos así el valor de las versiones, y también rescatamos la importancia del lado B de las cosas, de los discos, y de los libros.