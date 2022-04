Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

Durante los últimos años se avanzó en el acceso a la educación en general, más específicamente en el caso de las personas con autismo. Sin embargo, cuando la pandemia se extendió, muchos países anunciaron el cierre temporal de las escuelas. Esto afectó a más del 90 % de los estudiantes en todo el mundo. La interrupción del aprendizaje causada por la pandemia revirtió años de progreso e incrementó las desigualdades en educación.

Muchos estudiantes con autismo se han visto especialmente afectados de una manera desproporcionada a causa de la interrupción de sus rutinas, así como por los servicios y apoyos de los que dependen.

Características

El autismo es una afección neurológica permanente que se manifiesta en la primera infancia, independientemente del género, la raza o la condición social y económica. El término espectro autístico se refiere a una serie de particularidades. Un apoyo y un entorno adecuado y la aceptación de esta variación neurológica permiten a aquellos que padecen trastornos del espectro autístico disfrutar de las mismas oportunidades y participar de manera plena y eficaz en la sociedad.

El autismo se caracteriza principalmente por peculiaridades en la esfera de la interacción social y dificultades en situaciones comunicativas comunes, modos de aprendizaje atípicos, especial interés por ciertos temas, predisposición a actividades rutinarias y particularidades en el procesamiento de la información sensorial.

El índice de autismo en todas las regiones del mundo es alto y la falta de comprensión produce fuertes repercusiones sobre las personas, sus familias y las comunidades.

La estigmatización y la discriminación asociadas a la diversidad en el ámbito neurológico siguen siendo los principales obstáculos para el diagnóstico y el tratamiento; se trata de una cuestión que deben abordar tanto los encargados de la adopción de políticas públicas de los países en desarrollo como los países donantes.

Educación de calidad, factor clave para el desarrollo

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por los líderes mundiales en las Naciones Unidas en 2015 proporcionan un plan para abordar los principales desafíos a los que se enfrenta el mundo, incluida la desigualdad.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) se centra en garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, como base para mejorar la vida de las personas y reducir las desigualdades.

Las metas específicas para el ODS 4 se refieren a la necesidad de garantizar “igualdad de acceso a todos los niveles de educación y formación profesional” para las personas con discapacidad y construir y mejorar instalaciones educativas que sean sensibles a la discapacidad y que proporcionen “entornos de aprendizaje inclusivos y efectivos para todos”.

En este sentido, los ODS se hacen eco de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 24 de la Convención reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva y de calidad en igualdad de condiciones con las demás y que se deben realizar ajustes razonables a las necesidades de la persona.

Celebraciones por el Día Internacional

La celebración de este año abordará la educación inclusiva en el contexto del ODS 4, la promesa y la realidad, a través de un evento virtual que incluirá un panel de discusión y presentaciones de expertos en el ámbito de la educación.

El sábado 2 de abril, a partir de las 14:30 horas, tendrá lugar la caminata “Derribando barreras”, que zarpará desde la Plaza Independencia de Trelew, para recorrer el kilómetro que la separa de la Laguna Cacique Chiquichano.

El viernes 8 de abril, se llevará a cabo el evento virtual: Educación inclusiva de calidad para todos. El mismo se desarrollará entre las 11 y las 12:15 (hora argentina). Para participar, hay que registrarse en este formulario.

11:00 – Bienvenida y apertura

11:13 – Vídeos pregrabados en diferentes partes del mundo para exponer su perspectiva de la inclusión en la educación superior

11:25 – Panel de discusión sobre educación inclusiva: bases para reducir las desigualdades

11:55 – Vídeos de diferentes partes del mundo expondrán su mirada de la inclusión en la educación primaria y secundaria

12:10 – Observaciones finales

El tema de la educación inclusiva está intrínsecamente relacionado con el enfoque de la celebración del año pasado, “Inclusión en el lugar de trabajo”. Los panelistas en el evento del año pasado enfatizaron cuán crucial es fomentar una educación inclusiva de calidad para las personas en el espectro del autismo para que puedan desarrollar su potencial y lograr un éxito sostenible en el mercado laboral.

Incidencia y tratamiento temprano

Se estima que la prevalencia de los Trastornos del Espectro Autista es del 1%. Es cinco veces más frecuente en varones que en niñas, y aparece por igual en todas las clases sociales, culturas y razas. En general las manifestaciones clínicas son tempranas y van haciéndose evidentes a medida que el niño se desarrolla. El autismo es una condición que afecta el desarrollo de niños pequeños en las áreas de la comunicación, la interacción social y la conducta.

Los síntomas pueden ser evidentes antes de los 18 meses. La presencia de los signos de alarma no indica que ese niño tiene autismo, sino que está necesitando una orientación en su desarrollo. Todos podemos colaborar con la detección temprana y por eso la difusión de los signos precoces en la comunidad puede ayudar:

1. No expresa alegría a partir de los 6 meses

2. No comparte sonidos, sonrisas y otras expresiones faciales de manera reiterada a partir de los 9 meses

3. Aún no balbucea a los 12 meses

4. No hace gestos como señalar, mostrar, alcanzar o saludar con la mano a los 12 meses

5. No dice ninguna palabra a los 16 meses.

6. No formula frases de dos palabras con intención comunicativa (sin imitar o repetir) a los 24 meses.

7. Cualquier pérdida del habla, balbuceo o habilidades sociales a cualquier edad.

El Azul ha sido elegido como el color del Autismo en todo el mundo. En este día globos, remeras, prendedores, carteles y luces azules ayudarán a transmitir este mensaje.

