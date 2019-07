Corea del Norte nuevamente ensayó el lanzamiento de misiles

Dos cohetes fueron disparados desde su costa oriental y alcanzaron la altura de 30 km, recorrieron una distancia de 250 km antes de caer al mar.

Corea del Norte sigue ensayando el lanzamiento de misiles balísticos. Esta vez la confirmación viene de las autoridades de Corea del Sur que este miércoles reportaron el lanzamiento de dos misiles balísticos de corto alcance desde la costa oriental del país.

Según el Estado Mayor Conjunto surcoreano, el primer misil fue lanzado a las 5.06 hora local y el segundo 21 minutos después. Ambos proyectiles alcanzaron una altura de 30 kilómetros y recorrieron unos 250 kilómetros antes de caer al mar, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por la agencia de noticias Yonhap.

Se trata del segundo ensayo en una semana, después de que el jueves pasado el régimen de Pionyang lanzara otros dos misiles, también desde la costa oriental, con una trayectoria de unos 600 kilómetros. Esas pruebas fueron supervisadas personalmente por el líder norcoreano, Kim Jong-un, según medios de comunicación del régimen de Pionyang.

De acuerdo con el ministro de Defensa surcoreano, Jeong Kyeong-doo, los proyectiles de hoy son de un tipo distinto de los misiles lanzados previamente, aunque no precisó detalles.

Las pruebas de hoy se producen después de que Kim y el presidente estadounidense, Donald Trump, tuvieran el 30 de junio una reunión en la frontera coreana y decidieran relanzar sus contactos en favor de la desnuclearización de la península coreana. Pero al respecto no se anuncian resultados especiales. Corea del Norte sigue insistiendo en el levantamiento de las sanciones económicas contra ella, Estados Unidos quiere ver pasos concretos en el proceso de desnuclearización. Las negociaciones han sido conducidas a nivel personal por los dos líderes, posiblemente para que Trump pueda quedarse con la totalidad del mérito. Por eso mismo, se carece de una hoja de ruta y de un cronograma de trabajo ya que todo parece orquestado siguiendo las “intuiciones” del presidente de norteamericano. Pero por el momento no se ha visto nada, de no ser un proceso de normalización de las relaciones entre las dos Coreas, fruto del esfuerzo de sus respectivas diplomacias.